Белгородцы могут проголосовать за дизайн-проекты благоустройства территорий

Напомним, что голосование пройдёт на платформе za.gorodsreda.ru. В Белгороде дизайн-проекты благоустройства разработали для шести территорий. В списке — «Комсомольский» сквер, скверы у детской поликлиники № 4, по ул. Дегтярёва, по ул. Садовая, 102, по ул. Попова, 100б — ул. Мичурина, а также аллея по проспекту Ватутина.