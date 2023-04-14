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Белгородцы могут проголосовать за дизайн-проекты благоустройства территорий

14 апреля 2023, 09:07
Фото: 1MI
Голосование за варианты благоустройства общественных пространств стартует 15 апреля. Подробности рассказала во время брифинга замминистра ЖКХ региона Вероника Новикова.

С 15 апреля по 31 мая белгородцы могут выбрать дизайн-проект благоустройства общественных пространств. Результаты голосования будут подведены до 10 июня. Реконструкцию объектов проведут в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В текущем году голосование проводят по 30 объектам благоустройства. Выбор сделают жители 10 муниципалитетов: Алексеевского, Губкинского, Старооскольского, Шебекинского, Валуйского округов, а также Белгородского, Ровеньского, Волоконовского, Вейделевского районов и Белгорода.

На реконструкцию объектов выделили порядка 500 млн рублей. Проект был разработан до 2024 года.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» — это одно из мероприятий нацпроекта «Жильё и городская среда». Разработан он для повышения уровня благоустройства, качества и комфорта проживания жителей.
Вероника Новикова

Напомним, что голосование пройдёт на платформе za.gorodsreda.ru. В Белгороде дизайн-проекты благоустройства разработали для шести территорий. В списке — «Комсомольский» сквер, скверы у детской поликлиники № 4, по ул. Дегтярёва, по ул. Садовая, 102, по ул. Попова, 100б — ул. Мичурина, а также аллея по проспекту Ватутина.

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#Алина Харина#Голосование#Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»#Дизайн-проект#Общество#Белгородская область#Нацпроект#Касается каждого
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