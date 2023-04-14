Белгородцы могут проголосовать за дизайн-проекты благоустройства территорий

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
С 15 апреля по 31 мая белгородцы могут выбрать дизайн-проект благоустройства общественных пространств. Результаты голосования будут подведены до 10 июня. Реконструкцию объектов проведут в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В текущем году голосование проводят по 30 объектам благоустройства. Выбор сделают жители 10 муниципалитетов: Алексеевского, Губкинского, Старооскольского, Шебекинского, Валуйского округов, а также Белгородского, Ровеньского, Волоконовского, Вейделевского районов и Белгорода.
На реконструкцию объектов выделили порядка 500 млн рублей. Проект был разработан до 2024 года.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» — это одно из мероприятий нацпроекта «Жильё и городская среда». Разработан он для повышения уровня благоустройства, качества и комфорта проживания жителей.
Вероника Новикова
Напомним, что голосование пройдёт на платформе za.gorodsreda.ru. В Белгороде дизайн-проекты благоустройства разработали для шести территорий. В списке — «Комсомольский» сквер, скверы у детской поликлиники № 4, по ул. Дегтярёва, по ул. Садовая, 102, по ул. Попова, 100б — ул. Мичурина, а также аллея по проспекту Ватутина.