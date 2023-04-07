Белгородцы могут проголосовать за варианты благоустройства шести территорий

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Мэрия предлагает белгородцам старше 14 лет принять участие в определении облика городских пространств. Голосование пройдёт на платформе za.gorodsreda.ru до 31 мая включительно.
Дизайн-проекты благоустройства разработали для шести территорий. В списке — «Комсомольский» сквер, скверы у детской поликлиники № 4, по ул. Дегтярёва, по ул. Садовая, 102, по ул. Попова, 100б — ул. Мичурина, а также аллея по проспекту Ватутина.
Волонтёры помогут проголосовать за понравившиеся дизайн-проекты. Они проконсультируют жителей по условиям программы, особенностям дизайн-проектов и работе платформы для голосования. Сейчас идёт регистрация добровольцев на сайте Добро.ру. Желающие могут не только проголосовать самостоятельно, но и помочь другим в качестве волонтёра.
В июне прошлого года жители проголосовали за обустройство сквера по ул. Костюкова Дизайн-проект включает зоны активного и тихого отдыха, а также амфитеатр.