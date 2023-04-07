Белгородцы могут проголосовать за варианты благоустройства шести территорий

Волонтёры помогут проголосовать за понравившиеся дизайн-проекты. Они проконсультируют жителей по условиям программы, особенностям дизайн-проектов и работе платформы для голосования. Сейчас идёт регистрация добровольцев на сайте Добро.ру. Желающие могут не только проголосовать самостоятельно, но и помочь другим в качестве волонтёра.