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Белгородцы могут проголосовать за варианты благоустройства шести территорий

7 апреля 2023, 11:49
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
15 апреля стартует голосование за дизайн-проекты благоустройства городских территорий. Реконструкцию проведут в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэрия предлагает белгородцам старше 14 лет принять участие в определении облика городских пространств. Голосование пройдёт на платформе za.gorodsreda.ru до 31 мая включительно.

Дизайн-проекты благоустройства разработали для шести территорий. В списке — «Комсомольский» сквер, скверы у детской поликлиники № 4, по ул. Дегтярёва, по ул. Садовая, 102, по ул. Попова, 100б — ул. Мичурина, а также аллея по проспекту Ватутина.

Волонтёры помогут проголосовать за понравившиеся дизайн-проекты. Они проконсультируют жителей по условиям программы, особенностям дизайн-проектов и работе платформы для голосования. Сейчас идёт регистрация добровольцев на сайте Добро.ру. Желающие могут не только проголосовать самостоятельно, но и помочь другим в качестве волонтёра.

В июне прошлого года жители проголосовали за обустройство сквера по ул. Костюкова Дизайн-проект включает зоны активного и тихого отдыха, а также амфитеатр.

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#Анастасия Афанасенко#Благоустройство#Дизайн-проекты#Голосование#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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