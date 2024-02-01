Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

сквер

В Белгороде хотят создать четыре новых сквера за 59 млн рублей

1 февраля 2024, 13:25
Фото: 1MI
сквер
На оперативном совещании администрации Белгорода обсудили планы по ремонту, строительству и благоустройству объектов в 2024 году. Среди них — четыре новых сквера, которые должны появиться уже в этом году.

Новые скверы будут располагаться на ул. Дегтярёва, ул. Садовой, 102, ул. Попова, 100Б и рядом с детской поликлиникой №4. За них проголосовали жители Белгорода на портале городской среды. Как эти места будут выглядеть — смотрите ниже. Суммарно на все четыре объекта мэрия планирует потратить почти 59 млн рублей.

При этом в 2023 году благоустройство сквера «Театральный» на ул. Победы обошлось властям в 6,1 млн рублей, а на «Студенческий» потратили более 43,8 миллионов.

Фото: администрация Белгорода

Напомним, в январе уже провели сбор предложений от белгородцев по благоустройству новых общественных пространств на 2025 год. Из 461 заявок в итоговый список вошли 10. Теперь мэрия Белгорода в своём канале проводит голосование за те, которые нужно благоустроить в первую очередь.

Читайте также:
На городские цветники Белгорода потребовалось 150 млн рублейМузейная площадь или сквер «Золушка»? Что нужно благоустроить в БелгородеНе только на остановках: укрытия появятся в парках и скверах Белгорода
#Благоустройство#Новости Белгорода#Белгород#Екатерина Никулина#Скверы
Подпишитесь
Школа пострадала при новом обстреле Белгородской области
Сегодня, 13:59
Бывший гендиректор белгородского цемзавода предстанет перед судом
Сегодня, 14:58
Белгородские министерства переедут в недострой на Левобережье: когда и почему?
Сегодня, 12:10
К очно-заочному формату обучения с 19 февраля вернут 120 белгородских школ
Сегодня, 14:45
ВСУ атаковали белгородское село: последствия устранят после согласования с Минобороны
Сегодня, 13:42
В БГТУ им. Шухова прошла подготовка ко Всемирному фестивалю молодёжи
Сегодня, 11:35