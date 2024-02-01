В Белгороде хотят создать четыре новых сквера за 59 млн рублей

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Новые скверы будут располагаться на ул. Дегтярёва, ул. Садовой, 102, ул. Попова, 100Б и рядом с детской поликлиникой №4. За них проголосовали жители Белгорода на портале городской среды. Как эти места будут выглядеть — смотрите ниже. Суммарно на все четыре объекта мэрия планирует потратить почти 59 млн рублей.
При этом в 2023 году благоустройство сквера «Театральный» на ул. Победы обошлось властям в 6,1 млн рублей, а на «Студенческий» потратили более 43,8 миллионов.
Напомним, в январе уже провели сбор предложений от белгородцев по благоустройству новых общественных пространств на 2025 год. Из 461 заявок в итоговый список вошли 10. Теперь мэрия Белгорода в своём канале проводит голосование за те, которые нужно благоустроить в первую очередь.