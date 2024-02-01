В Белгороде хотят создать четыре новых сквера за 59 млн рублей

Новые скверы будут располагаться на ул. Дегтярёва, ул. Садовой, 102, ул. Попова, 100Б и рядом с детской поликлиникой №4. За них проголосовали жители Белгорода на портале городской среды. Как эти места будут выглядеть — смотрите ниже. Суммарно на все четыре объекта мэрия планирует потратить почти 59 млн рублей.