Музейная площадь или сквер «Золушка»? Что нужно благоустроить в Белгороде

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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В Белгороде готовы благоустроить новые общественные пространства. Горожане смогут сами выбрать, что нужно отремонтировать в первую очередь.
С 12 по 18 января мэрия организовала сбор предложений от белгородцев. Горожане прислали 461 заявку — их рассмотрела общественная комиссия.
В итоговый список претендентов на благоустройство вошли десять локаций:
Теперь горожанам нужно проголосовать за те места, которые, по их мнению, нужно благоустроить в первоочерёдном порядке.
Общественные пространства, набравшие наибольшее количество голосов, планируют отремонтировать в 2025 году. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».