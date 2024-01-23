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Аллея

Музейная площадь или сквер «Золушка»? Что нужно благоустроить в Белгороде

23 января 2024, 16:00
Фото: 1MI
Аллея

Белгородцам предложили выбрать общественные пространства для благоустройства

Горожанам нужно проголосовать за те общественные пространства, которые необходимо благоустроить в первую очередь. Выбрать белгородцам предстоит из десяти площадок. Работы стартуют в 2025 году, сообщили в мэрии.

В Белгороде готовы благоустроить новые общественные пространства. Горожане смогут сами выбрать, что нужно отремонтировать в первую очередь.

С 12 по 18 января мэрия организовала сбор предложений от белгородцев. Горожане прислали 461 заявку — их рассмотрела общественная комиссия.

В итоговый список претендентов на благоустройство вошли десять локаций:

  1. Комсомольский сквер по улице Щорса, 47;
  2. Сквер возле храма Почаевской иконы Божией матери;
  3. Бульвар 1-го Салюта от проспекта Ватутина;
  4. Сквер «Золушка» по улице Мокроусова, 1;
  5. Музейная площадь по улице Попова, 2а;
  6. Сквер-аллея «ДК „Энергомаш“» по проспекту Богдана Хмельницкого, 80;
  7. Сквер возле Дома офицеров по улицу Куйбышева, 33а;
  8. Сквер возле ТЦ «Модный бульвар»;
  9. Аллея по проспекту Ватутина на улице Королёва, 6;
  10. Сквер по улице Есенина, 12.

Теперь горожанам нужно проголосовать за те места, которые, по их мнению, нужно благоустроить в первоочерёдном порядке.

Общественные пространства, набравшие наибольшее количество голосов, планируют отремонтировать в 2025 году. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

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#Город#Белгородская область#Благоустройство#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Общественные пространства#Александра Склярова
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