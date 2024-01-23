Музейная площадь или сквер «Золушка»? Что нужно благоустроить в Белгороде

Белгородцам предложили выбрать общественные пространства для благоустройства

Горожанам нужно проголосовать за те общественные пространства, которые необходимо благоустроить в первую очередь. Выбрать белгородцам предстоит из десяти площадок. Работы стартуют в 2025 году, сообщили в мэрии.