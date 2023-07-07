Денег нет, но вы держитесь: жители многоэтажки в Белгороде умоляют благоустроить двор

Журналисты Бел.Ру вновь отправили официальные запросы в мэрию Белгорода и областное правительство. По информации регионального министерства ЖКХ, в рамках госпрограммы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» в 2017 году были сформированы адресные перечни благоустройства территорий по результатам инвентаризации. По итогам двор многоквартирного дома № 10 по переулку 1-й Заводской в программу не включили. А для участия в конкурсном отборе инициативных проектов заявка от жителей дома на рассмотрение межведомственной комиссии не поступала.