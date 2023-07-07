Денег нет, но вы держитесь: жители многоэтажки в Белгороде умоляют благоустроить двор

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В 2021 году в редакцию Бел.Ру обратились жители многоквартирного дома № 10 по адресу 1-й Заводской переулок в Белгороде. Они рассказали, что с 2011 года просят местные власти благоустроить их двор. Но за 10 лет проблема не сдвинулась с мёртвой точки.
Людей беспокоило отсутствие тротуара возле дома и ямы на дорогах. Также в плохом состоянии была «детская площадка», которая состояла из песочницы, сколоченной из старых досок, и небольшого металлического сооружения. Не было около дома и парковки — люди оставляли свои машины между деревьев напротив дома.
Негде ходить, ездят машины, у нас люди проживают преклонного возраста. В садик водят деток. Обращаемся, но везде сталкиваемся с обманом и обещаниями. У нас двор сложный, много подземных коммуникаций. Пусть определит архитектор, что можно здесь сделать, но оставлять так нельзя.
Валентина Петровна
Спустя два года жители многоквартирного дома вновь обратились в редакцию Бел.Ру. Как рассказала активистка Валентина Петровна, в 2021 году в департамент городского хозяйства был подан проект по благоустройству двора в рамках программы «Развитие ЖКХ».
Женщина также обращалась на прямую линию к главе региона с просьбой провести благоустройство двора.
Вячеслав Гладков сказал, что власти помогут, если не осенью 2021-го, то весной 2022 года. Скоро осень 2023 года, а «воз и ныне там». Мы ходили ещё на приём к бывшему мэру Юрию Галдуну, он нам отказал, отметив, что есть дворы ещё хуже. Нам обещают благоустройство с 2010 года. Как можно с этим мириться? Сил нет. У нас ужасное состояние двора. Ещё хуже становится, когда сталкиваешься с обманом и ложными обещаниями. Для нас денег нет, они не выделяются. Мы живём в болоте и очень огорчены состоянием нашего двора. Мы тоже хотим жить нормально.
Валентина Петровна
Журналисты Бел.Ру вновь отправили официальные запросы в мэрию Белгорода и областное правительство. По информации регионального министерства ЖКХ, в рамках госпрограммы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» в 2017 году были сформированы адресные перечни благоустройства территорий по результатам инвентаризации. По итогам двор многоквартирного дома № 10 по переулку 1-й Заводской в программу не включили. А для участия в конкурсном отборе инициативных проектов заявка от жителей дома на рассмотрение межведомственной комиссии не поступала.
В правительстве добавили, что во время отбора дворовых территорий на включение в программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода» жильцы дома 6 июля 2021 года представили заявку на участие в отборе, которая соответствует требованиям.
При этом, исходя из предусмотренного финансирования, выполнить работы по благоустройству дворов, требующих ремонта, одномоментно «не представляется возможным».
Кроме того, в первую очередь в план реализации программы включены дворовые территории с наихудшим уровнем благоустройства. Работы по благоустройству дворовой территории вышеуказанного дома планируется выполнить в последующие годы.
Из ответа правительства Белгородской области
Стоит отметить, что аналогичные ответы на вопросы Бел.Ру получило и от мэрии Белгорода. Городские власти ответили, что жители многоэтажки подали заявку на участие в муниципальном проекте по развитию ЖКХ. Но пока средств на ремонт дворовой территории возле дома №10 по адресу 1-й Заводской переулок нет. При этом в городской администрации пообещали провести работы по приведению в порядок двора в последующие годы.
Напомним, в Белгородской области в 2023 году благоустроят 48 территорий. На эти цели выделили порядка 477 млн рублей. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».