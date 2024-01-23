На благоустройство у мельницы Баркова в Белгородской области потратят 1,9 млн рублей

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Администрация Волоконовского района опубликовала на сайте госзакупок тендер на благоустройство зоны отдыха территории мельничного комплекса в селе Новоивановка. Речь идёт о мельнице Баркова, признанной памятником архитектуры XIX века.
Подрядчика, которому предстоит провести капремонт территории, определят 26 января. Начальная цена контракта — 1,9 млн рублей. Согласно материалам закупки, завершить работы исполнитель должен до 30 сентября 2024 года.
Подрядной организации предстоит провести строительно-монтажные и пусконаладочные работы. В рамках благоустройства зоны отдыха требуется установить заборы, деревянную беседку, малые архитектурные формы.
Мельницу Баркова в Белгородской области отреставрировали в 2022 году. Объект функционировал более ста лет. Последний раз муку на мельнице мололи в 2004 году. Тогда же мельнице присвоили статус памятника архитектуры.
Ближе к концу 2022 года профорганизация отдела культуры администрации Волоконовского района подготовила проект по обеспечению сохранности мельницы Баркова. На него требовалось 2,5 млн рублей. Активисты планировали получить поддержку от Фонда президентских грантов на сумму в 1,9 млн рублей.
По данным сайта «Культурный регион», шестиэтажная мельница построена в XIX веке без единого гвоздя — всё сшито деревянными шпонами. В 1914 году историческое строение в карты выиграл Михаил Барков. Он перевёз его из села Погромец в Новоивановку.