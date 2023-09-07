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Построенный вместо исторического здания ТЦ взяли под охрану

Построенный вместо исторического здания ТЦ взяли под охрану

7 сентября 2023, 14:00
Фото: 1MI
В Орле утвердили охранное обязательство на объект культурного наследия регионального значения. Только историческое здание снесли ещё в 2004 году, а на его месте построили ТЦ. Подробности сообщает «Орелtimes».

Интересная ситуация развернулась в Орле: под охрану взяли уже снесённый объект культурного наследия. На его месте уже давно построили ТЦ «Малиновая вода».

Местное управление по охране объектов культурного наследия утвердило охранное обязательство на объект культурного наследия регионального значения — памятник архитектуры «Дом жилой», построенный в XIX веке. Однако есть нюанс: здание снесли ещё в 2004 году. И на месте «Дома учителя» появился элитный торговый центр.

Примечательно, что по документам ошибки нет, ведь объект не исключён из специального реестра. Почему его не исключили после сноса, неясно, как и то, на каком основании его сносили. Ведь по закону такие памятники можно только реставрировать, пишет издание.

Само здание сносилось со скандалом. Орловцы выступали решительно против. Тем не менее на его месте стоит ТЦ.

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#Город#Общество#Черноземье#Наталья Корявых#Орёл#Объект культурного наследия#ТЦ
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