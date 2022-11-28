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Активисты просят 1,9 млн рублей на мельницу Баркова в Белгородской области

Сегодня, 13:51
Фото: 1MI
На поддержку Фонда президентских грантов рассчитывает профорганизация отдела культуры администрации Волоконовского района. Всего на реализацию проекта им понадобится 2,5 млн рублей.

Профорганизация отдела культуры администрации Волоконовского района Белгородской области подготовила проект по обеспечению сохранности мельницы Баркова в Волоконовском районе. На реализацию проекта им потребуется 2,5 млн рублей. От Фонда президентских грантов они рассчитывают получить 1,9 млн рублей.

Реализовать проект планируют по трём направлениям: организационные и подготовительные работы, работы по установке периметрального ограждения территории мельничного комплекса (762,5 метра), оснащение территории мельницы системой видеонаблюдения (10 видеокамер).

Активисты считают, что комплекс охранных мер позволит обеспечить в первую очередь безопасность и сохранность объекта, а также создать условия для более качественного проведения активностей для туристов, увеличить число мероприятий за счёт сокращения времени на сборку-разборку реквизита и сокращения времени подготовительных процедур. Тем самым планируется обеспечить увеличение туристского потока на 20 000 человек.

Старт реализации проекта запланирован на 1 апреля 2023 года.

Напомним, работы по реставрации мельницы Баркова завершили в текущем году. Она функционировала в течение ста лет. Последний раз муку там мололи в 2004 году. Тогда же мельнице присвоили статус памятника архитектуры XIX века.

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#Культура#Кристина Семенчук#Эксклюзив#Белгородская область#Мельница баркова#Фонд президентских грантов#Охрана#Объект
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