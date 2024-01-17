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Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Фото тематическое

Историческое здание в центре Белгорода капитально отремонтируют

17 января 2024, 16:21
Фото: 1MI
Фото тематическое

На ремонт здания белгородского министерства культуры потратят 50 млн рублей

В городе запланировали капремонт исторического дома Вейнбаума. В здании сейчас располагается областное министерство культуры. Отремонтировать объект должны к 1 декабря текущего года, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

В Белгороде капитально отремонтируют исторический дом Вейнбаума. Сейчас в здании располагается белгородское министерство культуры. Соответствующий тендер 17 января опубликовало управление капитального строительства региона. Начальная цена контракта — 49 999 589 рублей.

Двухэтажное здание находится на Гражданском проспекте, 41. Его площадь составляет 948,2 кв. метра. Расходы на работы оплатят за счёт областного бюджета.

В планах обновить коммуникации. Подрядчику необходимо отремонтировать подвал, фасад, кровлю, водосточную систему, отопление, а также установить новые окна и двери. Также в помещениях должны покрасить стены и установить кондиционеры. Завершить ремонт исполнитель должен до 1 декабря 2024 года.

Добавим, что указанное здание представляет историческую ценность, поэтому находится под охраной государства. Объект признан памятником архитектуры XIX века.

Как указано на сайте «Культурный регион», за вековую историю дома Вейнбаума в нём размещалось множество учреждений. Сейчас это областной минкульт. Здание построил богатый купец и владелец типографии Александр Вейнбаум. Изначально там располагались типография, магазин, гостиные номера и аптекарский магазин. В послевоенный период в постройке находились телефонная станция и отделы обкома.

Дом Вейнбаума в БелгородеДом Вейнбаума в Белгороде
Дом Вейнбаума в Белгороде
Фото: «Культурный регион»
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