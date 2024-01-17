Историческое здание в центре Белгорода капитально отремонтируют

Как указано на сайте «Культурный регион», за вековую историю дома Вейнбаума в нём размещалось множество учреждений. Сейчас это областной минкульт. Здание построил богатый купец и владелец типографии Александр Вейнбаум. Изначально там располагались типография, магазин, гостиные номера и аптекарский магазин. В послевоенный период в постройке находились телефонная станция и отделы обкома.