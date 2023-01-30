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Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание

30 января 2023, 09:19
Фото: сайт Валуйского ЛВЗ

ЛВЗ в Белгородской области могут продать по сниженной цене

Валуйский ликёро-водочный завод с входящим в него историческим винокуренным заводом Добычина вновь выставили на торги. Тем временем местные жители обращаются к властям с просьбой не рушить здание и «довести его до ума».

ОАО «Валуйский ликёро-водочный завод» снова выставили на торги, сообщает «Абирег». Начальная цена — 35,2 млн рублей. В ходе аукциона стоимость может снизиться до 24,6 млн рублей.

Продают имущество одним лотом. В него входят земельный участок со зданиями и сооружениями, скважина, 310 единиц производственного оборудования, а также винокуренный завод Добычина — объект культурного наследия. Раньше предприятие пытались продать и за более высокую цену, однако покупателей не нашлось.

Завод признали банкротом в 2021 году после иска, который подало ООО «Технологии и услуги» из-за долга в 324,7 тыс. рублей. Предприятие зарегистрировано в 1996 году. Выручка ЛВЗ в 2020 году составила 50 млн рублей при чистом убытке в 83 млн рублей.

Тем временем белгородцы просят сохранить Валуйский ЛВЗ и «довести его до ума». В частности, жители региона интересуются, как можно продавать объект культурного наследия.

«Очень просим выкупить Валуйский ЛВЗ, историческое здание. Довести до ума, а не растянуть на металлолом и кирпичи», — пишут местные жители.

Глава горокруга Алексей Дыбов заявил, что торги проводятся согласно законодательству.

Винокуренный завод Добычина построили ещё в XIX веке. В годы Великой Отечественной войны его полностью разрушили, но его восстановил коллектив предприятия и вернул ему довоенный облик.

Валуйский ЛВЗ с винокуренным заводом вновь не заинтересовал покупателей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйский горокруг#Банкротство#Общество#Валуйский лвз#Винокуренный завод Добычина#Объект культурного наследия#Алексей дыбов
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