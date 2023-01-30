Белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание

Продают имущество одним лотом. В него входят земельный участок со зданиями и сооружениями, скважина, 310 единиц производственного оборудования, а также винокуренный завод Добычина — объект культурного наследия. Раньше предприятие пытались продать и за более высокую цену, однако покупателей не нашлось.