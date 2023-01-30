Белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
ОАО «Валуйский ликёро-водочный завод» снова выставили на торги, сообщает «Абирег». Начальная цена — 35,2 млн рублей. В ходе аукциона стоимость может снизиться до 24,6 млн рублей.
Продают имущество одним лотом. В него входят земельный участок со зданиями и сооружениями, скважина, 310 единиц производственного оборудования, а также винокуренный завод Добычина — объект культурного наследия. Раньше предприятие пытались продать и за более высокую цену, однако покупателей не нашлось.
Завод признали банкротом в 2021 году после иска, который подало ООО «Технологии и услуги» из-за долга в 324,7 тыс. рублей. Предприятие зарегистрировано в 1996 году. Выручка ЛВЗ в 2020 году составила 50 млн рублей при чистом убытке в 83 млн рублей.
Тем временем белгородцы просят сохранить Валуйский ЛВЗ и «довести его до ума». В частности, жители региона интересуются, как можно продавать объект культурного наследия.
«Очень просим выкупить Валуйский ЛВЗ, историческое здание. Довести до ума, а не растянуть на металлолом и кирпичи», — пишут местные жители.
Глава горокруга Алексей Дыбов заявил, что торги проводятся согласно законодательству.
Винокуренный завод Добычина построили ещё в XIX веке. В годы Великой Отечественной войны его полностью разрушили, но его восстановил коллектив предприятия и вернул ему довоенный облик.