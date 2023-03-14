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Published Сегодня, 12:36

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Updated Сегодня, 12:38

Неизвестные продают историческую мельницу в Белгородской области на стройматериалы

14 марта 2023, 12:36
Фото: "Авито"
В Сети появилось объявление о продаже стройматериалов от старой мельницы в селе Борисово Валуйского горокруга. Жители муниципалитета возмущены, а в администрации тем временем заверили, что мельницу никто не продаёт.

В Валуйском горокруге разгорелся скандал вокруг старой мельницы. Местные жители нашли на сайте объявлений предложение о продаже исторического здания на стройматериалы.

«Старый дубовый брус, сухой, проверенный временем. Можем шлифануть, обработать маслом. Цена — от 550 р. за погонный метр», — говорится в объявлении.

Местных жителей возмутила продажа исторического здания на брёвна.

«В селе Борисово Валуйского горокруга стоит старая мельница, можно сказать, историческая память. Вместо того, чтобы облагородить, её решили продать. Вопрос: зачем, для чего и кому она помешала?» — интересуется белгородец в соцсети у главы муниципалитета.

Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов ответил, что мельница является муниципальной собственностью и относится к зданиям, обладающим признаками объекта культурного наследия. Также он отметил, что администрация горокруга не размещала на сайте объявление о продаже мельницы. Информацию о лицах, которые это сделали, передадут в полицию.

Мельницу построили в конце XIX — начале XX века в селе Масловка на реке. Между 1922–1930 годами её перенесли в Борисово и переоборудовали, пишет «БелПресса». В 2012 году мельницу признали объектом, обладающим признаками культурного наследия.

Ранее жители Валуек просили сохранить ликёро-водочный завод с входящим в него историческим винокуренным заводом Добычина. Его выставили на торги.

Фото: "Авито"
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