Неизвестные продают историческую мельницу в Белгородской области на стройматериалы

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В Валуйском горокруге разгорелся скандал вокруг старой мельницы. Местные жители нашли на сайте объявлений предложение о продаже исторического здания на стройматериалы.
«Старый дубовый брус, сухой, проверенный временем. Можем шлифануть, обработать маслом. Цена — от 550 р. за погонный метр», — говорится в объявлении.
Местных жителей возмутила продажа исторического здания на брёвна.
«В селе Борисово Валуйского горокруга стоит старая мельница, можно сказать, историческая память. Вместо того, чтобы облагородить, её решили продать. Вопрос: зачем, для чего и кому она помешала?» — интересуется белгородец в соцсети у главы муниципалитета.
Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов ответил, что мельница является муниципальной собственностью и относится к зданиям, обладающим признаками объекта культурного наследия. Также он отметил, что администрация горокруга не размещала на сайте объявление о продаже мельницы. Информацию о лицах, которые это сделали, передадут в полицию.
Мельницу построили в конце XIX — начале XX века в селе Масловка на реке. Между 1922–1930 годами её перенесли в Борисово и переоборудовали, пишет «БелПресса». В 2012 году мельницу признали объектом, обладающим признаками культурного наследия.
Ранее жители Валуек просили сохранить ликёро-водочный завод с входящим в него историческим винокуренным заводом Добычина. Его выставили на торги.