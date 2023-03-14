Неизвестные продают историческую мельницу в Белгородской области на стройматериалы

«В селе Борисово Валуйского горокруга стоит старая мельница, можно сказать, историческая память. Вместо того, чтобы облагородить, её решили продать. Вопрос: зачем, для чего и кому она помешала?» — интересуется белгородец в соцсети у главы муниципалитета.