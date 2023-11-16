Безуспешно: здания в историческом центре Старого Оскола так и не смогли продать

В Белгородской области не состоялись торги в историческом центре

Участок с пятью зданиями и одним сооружением выставили на аукцион в начале октября. Однако за месяц никто так и не захотел купить у корпорации «ДОМ.РФ» этот лот. Его начальная цена составляла 8,8 млн рублей, сообщил «Абирег».