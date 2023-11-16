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Здания в историческом центре

Безуспешно: здания в историческом центре Старого Оскола так и не смогли продать

16 ноября 2023, 09:39
Фото: фото "Абирега"
Здания в историческом центре

В Белгородской области не состоялись торги в историческом центре

Участок с пятью зданиями и одним сооружением выставили на аукцион в начале октября. Однако за месяц никто так и не захотел купить у корпорации «ДОМ.РФ» этот лот. Его начальная цена составляла 8,8 млн рублей, сообщил «Абирег».

В Старом Осколе не смогли продать здания в историческом центре. В аукционе никто не принял участия, поэтому торги признали несостоявшимися.

Ранее на продажу выставляли участок площадью 1,7 тыс. кв. метров, чью стоимость оценили в 8,8 млн рублей. Корпорация продавала пять зданий и одно сооружение. Земельный участок расположен по улице Комсомольской и окружён исторической застройкой общественно-делового назначения.

Напомним, что о продаже участка в Старом Осколе стало известно в начале октября. Итоги аукциона должны были назвать 17 ноября, однако до 13 ноября никто так и не подал заявку на участие.

В историческом центре в Старом Осколе продают здания за 8,9 млн рублей
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#Белгородская область#Старый Оскол#Аукцион#Новости Старого Оскола#Земельный участок#Исторический центр#Александра Склярова
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