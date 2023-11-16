Безуспешно: здания в историческом центре Старого Оскола так и не смогли продать

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В Старом Осколе не смогли продать здания в историческом центре. В аукционе никто не принял участия, поэтому торги признали несостоявшимися.
Ранее на продажу выставляли участок площадью 1,7 тыс. кв. метров, чью стоимость оценили в 8,8 млн рублей. Корпорация продавала пять зданий и одно сооружение. Земельный участок расположен по улице Комсомольской и окружён исторической застройкой общественно-делового назначения.
Напомним, что о продаже участка в Старом Осколе стало известно в начале октября. Итоги аукциона должны были назвать 17 ноября, однако до 13 ноября никто так и не подал заявку на участие.