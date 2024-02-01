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На городские цветники Белгорода потребовалось 150 млн рублей

На городские цветники Белгорода потребовалось 150 млн рублей

1 февраля 2024, 09:51
Фото: 1MI
О планах по благоустройству цветников рассказала во время оперсовещания с мэрией Белгорода главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова.

Как сообщила Елена Семенкова, потребность в посадочном материале составляет 449 тыс. штук. Из них довольно большое количество летников, многолетников же требуется 29 тыс. штук.

Разница образуется следующим образом: мы многолетники досаживаем и ухаживаем, они не требуют ежегодного замещения. Декоративное разнообразие же достигается с помощью летников. Ставка идёт на их большое количество.
Елена Семенкова

Часть посадочного материала придётся закупить. Согласно слайду презентации, всего необходимо на городские цветники 150,9 млн рублей. В том числе 68,9 млн рублей — на материалы и выполнение работ, а 82 млн рублей — на обслуживание и ремонт. Отдельно на создание и содержание коллекционного розария требуется 42 млн рублей.

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