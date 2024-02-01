На городские цветники Белгорода потребовалось 150 млн рублей

Часть посадочного материала придётся закупить. Согласно слайду презентации, всего необходимо на городские цветники 150,9 млн рублей. В том числе 68,9 млн рублей — на материалы и выполнение работ, а 82 млн рублей — на обслуживание и ремонт. Отдельно на создание и содержание коллекционного розария требуется 42 млн рублей.