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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Цветы

Бегонии, розы и тюльпаны: какие растения появятся на клумбах Белгорода этой весной?

31 января 2024, 07:24
Фото: 1MI
Цветы

В теплицах Белгорода готовят растения к весне

Семена уже высадили в теплицах Белгорблагоустройства. Растения появятся на Крейде и Харьковской горе. Подробности сообщили в городской администрации.

Озеленители уже начали подготовку к новому сезону: в Белгороде на Крейде и Харгоре высадят более 200 тыс. однолетних и 45 тыс. многолетних растений, а также около 2 тыс. кустарников и 200 саженцев деревьев. Посадить их планируется на общей площади 54 тыс. кв. м.

В настоящее время в теплицах Белгорблагоустройства уже посеяли около 75 тыс. семян, появились первые всходы. Как только на них распустятся первые листки, их перенесут в другую теплицу и высадят в горшочки и кассеты. Озеленители будут держать ростки в необходимой температуре — в пределах 20-25 градусов.

В Белгороде планируется высадить бархатцы, петунии, львиный зев, сальвию, бегонию. На городские клумбы также вернут осенние хризантемы, розы, агавы. Для высадки готовы и тюльпаны: их разместят на разделительных полосах, в парке Победы, возле «Мастерславля» и на улице 50-летия Белгородской области.

Тюльпаны в декабре: белгородцев удивила зимняя высадка растений
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#Город#Белгородская область#Растения#Новости Белгорода#Теплицы#Деревья#Белгород#Александра Склярова
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