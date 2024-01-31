Бегонии, розы и тюльпаны: какие растения появятся на клумбах Белгорода этой весной?

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Озеленители уже начали подготовку к новому сезону: в Белгороде на Крейде и Харгоре высадят более 200 тыс. однолетних и 45 тыс. многолетних растений, а также около 2 тыс. кустарников и 200 саженцев деревьев. Посадить их планируется на общей площади 54 тыс. кв. м.
В настоящее время в теплицах Белгорблагоустройства уже посеяли около 75 тыс. семян, появились первые всходы. Как только на них распустятся первые листки, их перенесут в другую теплицу и высадят в горшочки и кассеты. Озеленители будут держать ростки в необходимой температуре — в пределах 20-25 градусов.
В Белгороде планируется высадить бархатцы, петунии, львиный зев, сальвию, бегонию. На городские клумбы также вернут осенние хризантемы, розы, агавы. Для высадки готовы и тюльпаны: их разместят на разделительных полосах, в парке Победы, возле «Мастерславля» и на улице 50-летия Белгородской области.