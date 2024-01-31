Бегонии, розы и тюльпаны: какие растения появятся на клумбах Белгорода этой весной?

В настоящее время в теплицах Белгорблагоустройства уже посеяли около 75 тыс. семян, появились первые всходы. Как только на них распустятся первые листки, их перенесут в другую теплицу и высадят в горшочки и кассеты. Озеленители будут держать ростки в необходимой температуре — в пределах 20-25 градусов.