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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

От белгородского Пикник-парка до теплицы сделают велодорожку

1 марта 2023, 12:34
Фото: 1MI
Тротуары, парковки, освещение и озеленение появятся на участке от Пикник-парка до кольца рядом с аквапарком. Из бюджета города на это готовы выделить 16,8 млн рублей. Такая сумма указана в документах на сайте госзакупок.

Велопешеходная дорожка появится в районе улицы Разуменской. Городские власти уже ищут исполнителя. 

Работы пройдут на участке, указанном ниже на карте. В общей сложности планируется оборудовать новую автостоянку, велодорожки, тротуары и ливнёвки, переделать уже существующий съезд на парковку, установить дорожные знаки. На парковках и велодорожках появится освещение. Территорию озеленят газоном.

Исполнитель должен сделать все работы до 31 июля 2023 года. Начальная цена контракта составила 16,8 млн рублей. 

Ранее стало известно, что в Белгороде благоустроят сквер на улице Костюкова за 48 млн рублей.

Фото: из документации закупки
В Белгороде на улице Костюкова благоустроят сквер за 48 млн рублей
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#Ольга Аксёнова#Велодорожка#Обустройство#Аквапарк#Город#Новости Белгорода#Закупки#Белгородская область#Белгород
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