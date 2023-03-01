От белгородского Пикник-парка до теплицы сделают велодорожку

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Велопешеходная дорожка появится в районе улицы Разуменской. Городские власти уже ищут исполнителя.
Работы пройдут на участке, указанном ниже на карте. В общей сложности планируется оборудовать новую автостоянку, велодорожки, тротуары и ливнёвки, переделать уже существующий съезд на парковку, установить дорожные знаки. На парковках и велодорожках появится освещение. Территорию озеленят газоном.
Исполнитель должен сделать все работы до 31 июля 2023 года. Начальная цена контракта составила 16,8 млн рублей.
Ранее стало известно, что в Белгороде благоустроят сквер на улице Костюкова за 48 млн рублей.