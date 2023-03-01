От белгородского Пикник-парка до теплицы сделают велодорожку

Тротуары, парковки, освещение и озеленение появятся на участке от Пикник-парка до кольца рядом с аквапарком. Из бюджета города на это готовы выделить 16,8 млн рублей. Такая сумма указана в документах на сайте госзакупок.

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