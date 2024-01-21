Старым ёлкам — вторая жизнь: хвойными деревьями украсят клумбы Белгорода

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Белгородцам предложили подарить вторую жизнь старым новогодним деревьям. Для этого жители, проживающие в частном секторе, должны распилить отслужившие им ёлки на небольшие части до 1 метра длиной, а потом уложить их на местах сбора порубочных остатков.
Сотрудники Белгорблагоустройства (БГБ) приедут на специальной машине и вывезут хвою вместе с другими ветками. После этого сделают из веток декор для городских клумб. Какой именно, в мэрии не уточнили.
Отметим, что за первые две недели января сотрудники БГБ вывезли порядка 750 кубометров веток и порубочных остатков, включая ёлочные. В прошлом году количество вывезенных остатков из районов частных секторов превысило 42 тыс. кубометров.
Ранее белгородцам рассказали, как правильно утилизировать хвойные деревья после новогодних праздников. Выкидывать в обычный мусорный контейнер ёлки и сосны нельзя.