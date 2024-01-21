Старым ёлкам — вторая жизнь: хвойными деревьями украсят клумбы Белгорода

Белгородцам предложили подарить вторую жизнь старым новогодним деревьям. Для этого жители, проживающие в частном секторе, должны распилить отслужившие им ёлки на небольшие части до 1 метра длиной, а потом уложить их на местах сбора порубочных остатков.