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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Старые новогодние деревья белгородцев используют для декора городских клумб

Старым ёлкам — вторая жизнь: хвойными деревьями украсят клумбы Белгорода

21 января 2024, 07:16
Фото: 1MI

Старые новогодние деревья белгородцев используют для декора городских клумб

Жителям Белгорода предложили украсить городские клумбы отстоявшими новогодние праздники хвойными деревьями. Жителям ИЖС нужно распилить деревья на небольшие части и сложить их в нужных местах. Затем специалисты вывезут хвою и сделают из неё декор для клумб.

Белгородцам предложили подарить вторую жизнь старым новогодним деревьям. Для этого жители, проживающие в частном секторе, должны распилить отслужившие им ёлки на небольшие части до 1 метра длиной, а потом уложить их на местах сбора порубочных остатков.

Сотрудники Белгорблагоустройства (БГБ) приедут на специальной машине и вывезут хвою вместе с другими ветками. После этого сделают из веток декор для городских клумб. Какой именно, в мэрии не уточнили.

Отметим, что за первые две недели января сотрудники БГБ вывезли порядка 750 кубометров веток и порубочных остатков, включая ёлочные. В прошлом году количество вывезенных остатков из районов частных секторов превысило 42 тыс. кубометров.

Ранее белгородцам рассказали, как правильно утилизировать хвойные деревья после новогодних праздников. Выкидывать в обычный мусорный контейнер ёлки и сосны нельзя.

Стало известно, какие цветы будут украшать белгородские клумбы
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#Белгород#Новогодние ёлки#Александра Склярова#Декорация
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