В Белгороде убирают плавучие клумбы с Везёлки

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Белгород продолжают подготавливать к зимнему сезону. На Везёлке в парке Победы начали демонтировать водные клумбы. Кашпо передадут на ремонт и хранение в Белгорблагоустройство.
Растения, украшавшие реку в течение лета, убрали и перевезли в теплицы. В этом году в плавучих клумбах высадили порядка 400 кустов пеларгонии.
В Белгороде к зиме уже начали подготавливать и фонтаны. Их чистят от грязи, специалисты проверяют исправность инженерных систем. Наносы отремонтируют и заново установят уже весной. Завершить работы планируется до конца октября.
Тем временем в регионе готовятся включить отопление перед последующими холодами. С 7 октября постепенно начнут включать отопление в Старом Осколе. Когда его включат в Белгородском районе, пока не сообщалось.