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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

скриншот из видео

В Белгороде убирают плавучие клумбы с Везёлки

6 октября 2023, 13:10
Фото: мэрия Белгорода
скриншот из видео
Кашпо передадут для ремонта и хранения в Белгорблагоустройство. Растения пока перевозят в теплицы. Подробности сообщили в мэрии Белгорода.

Белгород продолжают подготавливать к зимнему сезону. На Везёлке в парке Победы начали демонтировать водные клумбы. Кашпо передадут на ремонт и хранение в Белгорблагоустройство.

Растения, украшавшие реку в течение лета, убрали и перевезли в теплицы. В этом году в плавучих клумбах высадили порядка 400 кустов пеларгонии.

В Белгороде к зиме уже начали подготавливать и фонтаны. Их чистят от грязи, специалисты проверяют исправность инженерных систем. Наносы отремонтируют и заново установят уже весной. Завершить работы планируется до конца октября.

Тем временем в регионе готовятся включить отопление перед последующими холодами. С 7 октября постепенно начнут включать отопление в Старом Осколе. Когда его включат в Белгородском районе, пока не сообщалось.

В Белгороде убирают плавучие клумбы с Везёлки
Видео: мэрия Белгорода
Фонтаны в Белгороде готовят к зимнему сезону
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