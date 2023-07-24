Почему на некоторых улицах Белгорода неухоженные клумбы?

Недавно белгородские полицейские обнаружили необычную рассаду в огороде и на клумбах у одной пенсионерки из области. Выяснилось, что в начале мая пожилая белгородка соорудила плантацию конопли. Всего сотрудники полиции изъяли 537 кустов.