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Published Сегодня, 20:18

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Почему на некоторых улицах Белгорода неухоженные клумбы?

24 июля 2023, 20:18
Фото: 1MI
Такой вопрос в прямом эфире задала местная жительница мэру города Валентину Демидову.

Во время вечернего прямого эфира мэр Белгорода Валентин Демидов ответил на вопрос одной из местных жительниц. Женщина поинтересовалась, почему в парке «Южный» клумбы совсем не ухожены.

Валентин Демидов рассказал, что с закупкой цветов возникли некоторые проблемы, из-за чего специалисты немного не успевают с обустройством клумб.

К сожалению, сотрудники БГБ и наш главный ландшафтный архитектор немного отстают от утверждённого графика. Были проблемы, связанные с торгами по цветочному оформлению. Несколько раз торги срывались, но ко Дню освобождения города цветники будут оформлены. Озеленители планируют начать работы уже завтра.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Недавно белгородские полицейские обнаружили необычную рассаду в огороде и на клумбах у одной пенсионерки из области. Выяснилось, что в начале мая пожилая белгородка соорудила плантацию конопли. Всего сотрудники полиции изъяли 537 кустов.

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#Александра Склярова#Клумбы#Городские клумбы#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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