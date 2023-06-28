Тюльпаны, закупки, кадровый голод: почему с клумбами в Белгороде проблемы?

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
По словам Елены Семенковой, в нынешнем году администрация города и сотрудники БГБ столкнулись с рядом проблем при цветочном оформлении города. Первая — сдвиг сроков начала проектов. В этом году дважды не состоялась закупка, 16 февраля и 3 марта, на создание и уход за цветниками. Не было подано ни единой заявки от поставщиков. После разделения закупок на три части, закупку всё же удалось провести, но в очень поздние сроки — 24 апреля. Последняя закупка датирована 26 мая.
Ещё одна причина сдвига сроков — наличие тюльпанов в цветочном оформлении города. Чтобы сохранить луковицы и использовать их в дальнейшем, необходимо было дать им вызреть. Из-за холодной весны цветы созревали долго. Если выкапывать тюльпаны после цветения, их необходимо утилизировать, они не годятся для последующего использования.
Важная проблема, влияющая на качество и скорость работ — неукомплектованные службы и кадровый голод. Всё это усугубляется отсутствием студентов-практикантов ввиду дистанционного обучения. Также не было возможности пригласить студентов профильных колледжей из других районов области, как это делали в прошлом году.
Дальнейшая спешка из-за сдвигов сроков привела к снижению качества работ, а перестой в теплицах готовых растений — к снижению качества посадочного материала. Влияют на качество работ и недостаточный уход — прополка и пролив. Всё это приводит к риску получить некачественный цветник.
Заммэра отметила, что проблемы должны решаться комплексно. Для этого учитывается опыт коллег других муниципалитетов, привлекаются специалисты, проводится обучение сотрудников, при необходимости администрация города прибегает к помощи волонтёров.
В этом году сотрудники Белгорблагоустройства проходили повышение квалификации на базе Шебекинского агротехнического ремесленного техникума. Достигнуты договорённости с ботсадом БелГУ по необходимым обучающим программам в дальнейшем.