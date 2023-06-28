Тюльпаны, закупки, кадровый голод: почему с клумбами в Белгороде проблемы?

По словам Елены Семенковой, в нынешнем году администрация города и сотрудники БГБ столкнулись с рядом проблем при цветочном оформлении города. Первая — сдвиг сроков начала проектов. В этом году дважды не состоялась закупка, 16 февраля и 3 марта, на создание и уход за цветниками. Не было подано ни единой заявки от поставщиков. После разделения закупок на три части, закупку всё же удалось провести, но в очень поздние сроки — 24 апреля. Последняя закупка датирована 26 мая.