Где в Белгородской области уже завтра начнут отопительный сезон?

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Стало известно, в каком из белгородских муниципалитетов решили начать отопительный сезон уже завтра. Подавать тепло с 7 октября планируют в Старооскольском горокруге. Полностью завершить эту работу планируют к середине следующей недели.
По словам главы горокруга Андрея Чеснокова, к этому процессу нужно отнестись с пониманием, поскольку есть технологические вопросы по запуску. Социальные объекты уже подготовили к отопительному сезону. Многоквартирные дома также готовы к запуску тепла. Работа с управляющими компаниями уже началось, добавил Чесноков.
Ранее сообщалось, что в Белгородском районе пока не планируют включать отопление. Первый заместитель главы администрации района Анна Куташова сообщила, что необходимый для этого температурный порог пока не достигнут. Вместе с тем она добавила, что власти мониторят среднесуточную температуру.
Отопление в Шебекинском горокруге, ориентировочно, дадут 15 октября. Однако в случае изменений погоды эту дату могут скорректировать. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пробный запуск котельных выполнят в ближайшие выходные.
Отопительный сезон в Валуйском горокруге планируют начать 9 октября. На текущий момент в муниципалитете проводят подготовительные работы.