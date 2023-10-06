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Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Отопительный сезон

Где в Белгородской области уже завтра начнут отопительный сезон?

6 октября 2023, 07:44
Фото: 1MI
Отопительный сезон

В районах Белгородской области начинают отопительный сезон

7 октября отопление постепенно начнут включать в Старом Осколе. В полном объёме эту работу в городе планируют завершить к началу следующей недели, рассказал в прямом эфире глава горокруга Андрей Чесноков.

Стало известно, в каком из белгородских муниципалитетов решили начать отопительный сезон уже завтра. Подавать тепло с 7 октября планируют в Старооскольском горокруге. Полностью завершить эту работу планируют к середине следующей недели.

По словам главы горокруга Андрея Чеснокова, к этому процессу нужно отнестись с пониманием, поскольку есть технологические вопросы по запуску. Социальные объекты уже подготовили к отопительному сезону. Многоквартирные дома также готовы к запуску тепла. Работа с управляющими компаниями уже началось, добавил Чесноков.

Ранее сообщалось, что в Белгородском районе пока не планируют включать отопление. Первый заместитель главы администрации района Анна Куташова сообщила, что необходимый для этого температурный порог пока не достигнут. Вместе с тем она добавила, что власти мониторят среднесуточную температуру.

Отопление в Шебекинском горокруге, ориентировочно, дадут 15 октября. Однако в случае изменений погоды эту дату могут скорректировать. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пробный запуск котельных выполнят в ближайшие выходные.

Отопительный сезон в Валуйском горокруге планируют начать 9 октября. На текущий момент в муниципалитете проводят подготовительные работы.

Когда в Белгородской области включат отопление?
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