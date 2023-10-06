Где в Белгородской области уже завтра начнут отопительный сезон?

Ранее сообщалось, что в Белгородском районе пока не планируют включать отопление. Первый заместитель главы администрации района Анна Куташова сообщила, что необходимый для этого температурный порог пока не достигнут. Вместе с тем она добавила, что власти мониторят среднесуточную температуру.