Озеленители объяснили, почему тюльпаны в Белгороде сажали зимой

Как рассказал начальник службы выращивания декоративных культур БГБ Александр Шаповалов, главное, чтобы луковица была в грунте и не контактировала с воздухом. Тогда она спокойно переживёт зиму. Учитывать при этом нужно и температуру. В декабре в областном центре было относительно тепло, говорит Шаповалов.