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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

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Updated Сегодня, 08:05

Тюльпаны

Озеленители объяснили, почему тюльпаны в Белгороде сажали зимой

31 января 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney
Тюльпаны

БГБ: высадка тюльпанов при снеге в Белгороде не несла угрозы цветам

В Белгорблагоустройстве рассказали, что подобная посадка не несёт угрозы цветам, если соблюдать технологию. То, что решили сажать цветы зимой, в управлении объяснили графиком поставок, пишет «БелПресса».

В Белгорблагоустройстве объяснили, почему высаживали тюльпаны в Белгороде в зимнее время. По словам представителя управления, угрозы для цветов нет, если соблюдать технологию. Время высадки связано с графиком поставок.

Как рассказал начальник службы выращивания декоративных культур БГБ Александр Шаповалов, главное, чтобы луковица была в грунте и не контактировала с воздухом. Тогда она спокойно переживёт зиму. Учитывать при этом нужно и температуру. В декабре в областном центре было относительно тепло, говорит Шаповалов.

Высадка тюльпанов в декабре связана с графиком поставок луковиц, пояснил специалист. Как только растения привезли в город, озеленители отправились работать на клумбах. Более того, подобная практика уже была в прошлом году.

«Получились прекрасные клумбы — тюльпаны взошли. Тогда такая поздняя посадка была связана с тем, что у нас осталось к концу года примерно 5–6 тыс. луковиц», — сказал Шаповалов.

Напомним, за неделю до Нового года белгородцы заметили, что рабочие высаживают тюльпаны в центре города. До этого посадка проводилась в начале декабря. Горожане тогда возмутились высадке цветов в минусовую температуру.

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