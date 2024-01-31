Озеленители объяснили, почему тюльпаны в Белгороде сажали зимой

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В Белгорблагоустройстве объяснили, почему высаживали тюльпаны в Белгороде в зимнее время. По словам представителя управления, угрозы для цветов нет, если соблюдать технологию. Время высадки связано с графиком поставок.
Как рассказал начальник службы выращивания декоративных культур БГБ Александр Шаповалов, главное, чтобы луковица была в грунте и не контактировала с воздухом. Тогда она спокойно переживёт зиму. Учитывать при этом нужно и температуру. В декабре в областном центре было относительно тепло, говорит Шаповалов.
Высадка тюльпанов в декабре связана с графиком поставок луковиц, пояснил специалист. Как только растения привезли в город, озеленители отправились работать на клумбах. Более того, подобная практика уже была в прошлом году.
«Получились прекрасные клумбы — тюльпаны взошли. Тогда такая поздняя посадка была связана с тем, что у нас осталось к концу года примерно 5–6 тыс. луковиц», — сказал Шаповалов.
Напомним, за неделю до Нового года белгородцы заметили, что рабочие высаживают тюльпаны в центре города. До этого посадка проводилась в начале декабря. Горожане тогда возмутились высадке цветов в минусовую температуру.