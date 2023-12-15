Вместо уборки дорог — высадка тюльпанов? Белгородцев удивили коммунальщики

Напомним, что на Харгоре в Белгороде столкнулись три автобуса, что затруднило движение транспорта и вынудило пассажиров самостоятельно добираться до работы. Из-за ДТП изменены маршруты автобусов, курсирующих по Щорса, — они следовали по улицам Губкина и Красноармейской с выездом к «Родине».