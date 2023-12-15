Вместо уборки дорог — высадка тюльпанов? Белгородцев удивили коммунальщики

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Жителей Белгорода не перестаёт удивлять зимняя высадка тюльпанов. На этот раз коммунальщики «занимались садоводством», пока тротуар и дорога были не чищены: из-за этого случилось несколько аварий, застопоривших движение. Об этом женщина сообщила Telegram-каналу «Белгород №1».
«Пока город в транспортном коллапсе, спускаешься к Везёлке, а Белгорблагоустройство сажает тюльпаны. Они серьёзно?» — негодует местная жительница.
Ещё вчера горожане писали в соцсетях о высадке тюльпанов и отмечали, что коммунальщики должны бы в это время чистить тротуары от наледи и снега.
Правда, что высадка луковиц тюльпанов в мороз и снег не только увеличивает их всхожесть, но и укрепляет здоровье и иммунитет сотрудников Белгорблагоустройства? Я правильно понял, те люди, которые должны быть заняты уборкой снега на улицах города, задействованы в более важных мероприятиях — высадке тюльпанов?
интересуется белгородец
Напомним, что на Харгоре в Белгороде столкнулись три автобуса, что затруднило движение транспорта и вынудило пассажиров самостоятельно добираться до работы. Из-за ДТП изменены маршруты автобусов, курсирующих по Щорса, — они следовали по улицам Губкина и Красноармейской с выездом к «Родине».