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Зимняя высадка тюльпанов

Вместо уборки дорог — высадка тюльпанов? Белгородцев удивили коммунальщики

15 декабря 2023, 08:38
Фото: vk.com/liquidatore / комментарии на странице губернатора Вячеслава Гладкова
Зимняя высадка тюльпанов

Коммунальщики удивили белгородцев высадкой тюльпанов при снежном коллапсе

Утром 15 декабря на дорогах в Белгороде случились аварии и большие пробки, из-за которых белгородцы вынуждены были добираться до работы пешком. Проходивших мимо центра города очевидцев удивили коммунальщики, которые вместо уборки дорог высаживали в клумбы луковицы тюльпанов.

Жителей Белгорода не перестаёт удивлять зимняя высадка тюльпанов. На этот раз коммунальщики «занимались садоводством», пока тротуар и дорога были не чищены: из-за этого случилось несколько аварий, застопоривших движение. Об этом женщина сообщила Telegram-каналу «Белгород №1».

«Пока город в транспортном коллапсе, спускаешься к Везёлке, а Белгорблагоустройство сажает тюльпаны. Они серьёзно?» — негодует местная жительница.

Ещё вчера горожане писали в соцсетях о высадке тюльпанов и отмечали, что коммунальщики должны бы в это время чистить тротуары от наледи и снега.

Правда, что высадка луковиц тюльпанов в мороз и снег не только увеличивает их всхожесть, но и укрепляет здоровье и иммунитет сотрудников Белгорблагоустройства? Я правильно понял, те люди, которые должны быть заняты уборкой снега на улицах города, задействованы в более важных мероприятиях — высадке тюльпанов?
интересуется белгородец

Напомним, что на Харгоре в Белгороде столкнулись три автобуса, что затруднило движение транспорта и вынудило пассажиров самостоятельно добираться до работы. Из-за ДТП изменены маршруты автобусов, курсирующих по Щорса, — они следовали по улицам Губкина и Красноармейской с выездом к «Родине».

Зимняя высадка тюльпановЗимняя высадка тюльпанов
Зимняя высадка тюльпановЗимняя высадка тюльпанов
Зимняя высадка тюльпановЗимняя высадка тюльпанов
Зимняя высадка тюльпановЗимняя высадка тюльпанов
Зимняя высадка тюльпанов
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Не по Щорса: из-за крупного ДТП в Белгороде автобусы будут ездить по-другому
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