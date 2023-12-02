«Идеально в этот раз не получилось»: Семенкова объяснила высадку тюльпанов под снегом

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
30 ноября в Белгороде началась высадка луковиц тюльпанов, а уже на следующий день город накрыло снегопадом. Однако прекращать высадку профессионалы не стали, что удивило многих белгородцев. Ситуацию объяснила главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова.
Женщина рассказала, что оптимальной температурой для высадки тюльпанов является -8 °C, но выдерживать луковицы могут и более низкую температуру. Однако в этом году работы действительно начали позже, чем обычно.
В сентябре и начале октября было тепло, цветники еще были декоративны, только после первых заморозков начали уборку цветников из летников и подготовку почвы для тюльпанов. Идеально не получилось в этом году, но делаем все, чтобы обеспечить 100% всхожесть.
Елена Семенкова
Подобный случай был и в прошлом году: тогда высадка луковиц началась в начале ноября, однако город тоже оказался под снегом. В тот раз Семенкова говорила, что они постараются впредь не допускать подобных ошибок.
Напомним, что в этом году Белгорблагоустройство закупило более 1,3 млн луковиц тюльпанов 36 видов за 54 млн 150 тыс. рублей. А подрядчика, который высадит цветы, мэрия искала за 18 млн рублей.
Также журналистка Бел.Ру выяснила, какие сорта тюльпанов весной 2024 года зацветут на улицах Белгорода. В их число входят Wicked In Pink, Viking, Leen Van Der Mark и другие.