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Семенкова объяснила ситуацию с зимней высадкой тюльпанов в Белгороде

«Идеально в этот раз не получилось»: Семенкова объяснила высадку тюльпанов под снегом

2 декабря 2023, 06:45
Фото: Bel.ru

Семенкова объяснила ситуацию с зимней высадкой тюльпанов в Белгороде

Многих жителей Белгорода удивила высадка луковиц тюльпанов в декабре да еще и под снегом. Удивлённые очевидцы начали публиковать фотографии в соцсетях и спрашивать у СМИ, нормально ли это. Журналисты «Белгород — это интересно» обратились за комментарием к главному ландшафтному архитектору.

30 ноября в Белгороде началась высадка луковиц тюльпанов, а уже на следующий день город накрыло снегопадом. Однако прекращать высадку профессионалы не стали, что удивило многих белгородцев. Ситуацию объяснила главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова.

Женщина рассказала, что оптимальной температурой для высадки тюльпанов является -8 °C, но выдерживать луковицы могут и более низкую температуру. Однако в этом году работы действительно начали позже, чем обычно.

В сентябре и начале октября было тепло, цветники еще были декоративны, только после первых заморозков начали уборку цветников из летников и подготовку почвы для тюльпанов. Идеально не получилось в этом году, но делаем все, чтобы обеспечить 100% всхожесть.
Елена Семенкова

Подобный случай был и в прошлом году: тогда высадка луковиц началась в начале ноября, однако город тоже оказался под снегом. В тот раз Семенкова говорила, что они постараются впредь не допускать подобных ошибок.

Напомним, что в этом году Белгорблагоустройство закупило более 1,3 млн луковиц тюльпанов 36 видов за 54 млн 150 тыс. рублей. А подрядчика, который высадит цветы, мэрия искала за 18 млн рублей.

Также журналистка Бел.Ру выяснила, какие сорта тюльпанов весной 2024 года зацветут на улицах Белгорода. В их число входят Wicked In Pink, Viking, Leen Van Der Mark и другие.

Тюльпаны в декабре: белгородцев удивила зимняя высадка растений
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#Архитектор#Новости Белгорода#Тюльпаны#Белгород#Елена Семенкова#Высадка#Александра Склярова
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