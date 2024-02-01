Не только тюльпаны: клумбы Белгорода обновят другими цветами этой весной

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Елена Семенкова рассказала, что подготовка к фестивалю «Река в цвету» ведётся круглогодично. Концепция праздника остаётся неизменной, но каждый раз власти стараются придумать что-то новое для того, чтобы порадовать белгородцев.
В этом году к тюльпанам добавятся нарциссы, гиацинты и мускари. Время цветения зависит от погодных условий, но в этом году из-за других первоцветов мы рассчитываем на продлённый эффект цветения по городу.
Елена Семенкова
Для подготовки к фестивалю осенью 2023 года было высажено 1,8 млн тюльпанов. Большинство посадок прошлых лет было при этом сохранено. Всего в Белгороде высажено порядка 5,5 млн тюльпанов.