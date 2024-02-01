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Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Новые цветы появятся на белгородском фестивале «Река в цвету» в 2024 году

Не только тюльпаны: клумбы Белгорода обновят другими цветами этой весной

1 февраля 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney

Новые цветы появятся на белгородском фестивале «Река в цвету» в 2024 году

Как рассказала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова, к фестивалю «Река в цвету» помимо тюльпанов высадят нарциссы, гиацинты и мускари.

Елена Семенкова рассказала, что подготовка к фестивалю «Река в цвету» ведётся круглогодично. Концепция праздника остаётся неизменной, но каждый раз власти стараются придумать что-то новое для того, чтобы порадовать белгородцев.

В этом году к тюльпанам добавятся нарциссы, гиацинты и мускари. Время цветения зависит от погодных условий, но в этом году из-за других первоцветов мы рассчитываем на продлённый эффект цветения по городу.
Елена Семенкова

Для подготовки к фестивалю осенью 2023 года было высажено 1,8 млн тюльпанов. Большинство посадок прошлых лет было при этом сохранено. Всего в Белгороде высажено порядка 5,5 млн тюльпанов.

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#Общество#Фестиваль#Архитектор#Новости Белгорода#Тюльпаны#Белгород#Елена Семенкова#Река в цвету#Артем Черненко#Цветение
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