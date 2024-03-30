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Торговые центры

Руководители торговых цетнров смогут открыть их, но есть условия

30 марта 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney
Торговые центры

Белгородским собственникам торговых точек предложили вариант работы ТЦ

В Белгороде владельцы ТЦ и других торговых точек смогут открыть свои предприятия, но при соблюдении двух условий, касающихся безопасности сотрудников и посетителей. Это надёжность самого здания и обучение работников оказанию доврачебной помощи и алгоритму действий при ЧС.

Также на собрании оперштаба Белгородской области 29 марта решили, что руководители закрытых на время обстрелов ТЦ смогут открыть свои предприятия. Однако при соблюдении двух условий. Это касается безопасности самого здания. У него должна быть кирпичная кладка, окна — обклеены бронеплёнкой, а сотрудники — иметь знания по оказанию доврачебной помощи и действий в экстренной ситуации для безопасности своей и посетителе. В эти два дня полученные от собственников заявления проверят на соблюдение вышеперечисленных условий.

Ранее на встрече с бизнесменами обсудили проблемы финансовых потерь. Основные приоритеты — продление кредитов без дополнительной нагрузки для предпринимателей, рассрочка по налогам и лизинговым платежам.

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