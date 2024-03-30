Руководители торговых цетнров смогут открыть их, но есть условия

Также на собрании оперштаба Белгородской области 29 марта решили, что руководители закрытых на время обстрелов ТЦ смогут открыть свои предприятия. Однако при соблюдении двух условий. Это касается безопасности самого здания. У него должна быть кирпичная кладка, окна — обклеены бронеплёнкой, а сотрудники — иметь знания по оказанию доврачебной помощи и действий в экстренной ситуации для безопасности своей и посетителе. В эти два дня полученные от собственников заявления проверят на соблюдение вышеперечисленных условий.