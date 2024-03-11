На согласовании: в Белрайоне пока не определились с раздачей теплиц многодетным

Как ранее стало известно, в Белгородском районе за рождение пятого и последующего ребёнка семьям с участком будут дарить теплицы. Об этом сообщила руководитель муниципалитета Анна Куташова. За подробностями журналисты Бел.Ру обратились в администрацию муниципалитета.