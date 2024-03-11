На согласовании: в Белрайоне пока не определились с раздачей теплиц многодетным

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Как ранее стало известно, в Белгородском районе за рождение пятого и последующего ребёнка семьям с участком будут дарить теплицы. Об этом сообщила руководитель муниципалитета Анна Куташова. За подробностями журналисты Бел.Ру обратились в администрацию муниципалитета.
Нам сообщили, что на территории Белгородского района проживает 2717 многодетных семей, которые воспитывают 8805 детей. В управлении соцзащиты населения администрации муниципалитета на учёте состоят 116 семей, которые воспитывают пять и более детей.
В администрации добавили, что в настоящее время разработан проект нормативно-правового акта, который регламентирует порядок предоставления теплиц многодетным семьям. Однако он находится на стадии согласования.
Напомним, в Валуйском округе при рождении пятого и последующих детей семьям подарят 24 саженца фруктовых деревьев. Сейчас в муниципалитете на учёте находится семь таких семей, которые ожидают появление пятого и последующих детей.