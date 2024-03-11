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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

В Белгородском районе не утвердили порядок выдачи теплиц многодетным семьям

На согласовании: в Белрайоне пока не определились с раздачей теплиц многодетным

11 марта 2024, 13:29
Фото: 1MI

В Белгородском районе не утвердили порядок выдачи теплиц многодетным семьям

Ранее глава Белгородского района Анна Куташова рассказала, что за рождение пятого и последующего ребёнка семьям с участком будут дарить теплицы. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в администрацию муниципалитета.

Как ранее стало известно, в Белгородском районе за рождение пятого и последующего ребёнка семьям с участком будут дарить теплицы. Об этом сообщила руководитель муниципалитета Анна Куташова. За подробностями журналисты Бел.Ру обратились в администрацию муниципалитета.

Нам сообщили, что на территории Белгородского района проживает 2717 многодетных семей, которые воспитывают 8805 детей. В управлении соцзащиты населения администрации муниципалитета на учёте состоят 116 семей, которые воспитывают пять и более детей.

В администрации добавили, что в настоящее время разработан проект нормативно-правового акта, который регламентирует порядок предоставления теплиц многодетным семьям. Однако он находится на стадии согласования.

Напомним, в Валуйском округе при рождении пятого и последующих детей семьям подарят 24 саженца фруктовых деревьев. Сейчас в муниципалитете на учёте находится семь таких семей, которые ожидают появление пятого и последующих детей.

Не теплицы, но фруктовые деревья: многодетным предлагают необычные подарки
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#Белгородский район#Администрация#Рождение#Многодетные семьи#Эксклюзив#Согласование#Участок#Теплицы#Белгород#Кристина Семенчук#Белрайон
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