Не теплицы, но фруктовые деревья: многодетным предлагают необычные подарки

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В Валуйском горокруге при рождении пятого и последующих детей семьям подарят 24 саженца фруктовых деревьев. Сейчас в горокруге на учёте находится семь таких семей, в которых ожидается появление пятого и последующих детей.
По словам главы округа Алексея Дыбова, такая мера поддержки должна улучшить рацион детей, приобщит их к совместному труду и станет дополнительным стимулом в отвлечении от компьютеров. Помимо этого, выращивание фруктовых деревьев позволит семьям получить дополнительных доход.
Ранее необычную меру поддержки для многодетных при рождении пятого ребёнка решили ввести в Белгородском районе. Там многодетным собираются дарить теплицы.