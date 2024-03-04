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Яблоня

Не теплицы, но фруктовые деревья: многодетным предлагают необычные подарки

4 марта 2024, 12:00
Фото: 1MI
Яблоня

В Белгородской области семьям при рождении пятого ребёнка подарят деревья

Соответствующую идею будут реализовывать в Валуйском горокруге. О мерах поддержки многодетных семей рассказал глава округа Алексей Дыбов во время оперативного совещания.

В Валуйском горокруге при рождении пятого и последующих детей семьям подарят 24 саженца фруктовых деревьев. Сейчас в горокруге на учёте находится семь таких семей, в которых ожидается появление пятого и последующих детей.

По словам главы округа Алексея Дыбова, такая мера поддержки должна улучшить рацион детей, приобщит их к совместному труду и станет дополнительным стимулом в отвлечении от компьютеров. Помимо этого, выращивание фруктовых деревьев позволит семьям получить дополнительных доход.

Ранее необычную меру поддержки для многодетных при рождении пятого ребёнка решили ввести в Белгородском районе. Там многодетным собираются дарить теплицы.

Теплица за рождение ребёнка? Многодетным семьям с участком сделают необычный подарок
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#Общество#Белгородская область#Многодетные семьи#Новости Белгорода#Фрукты#Алексей дыбов#Деревья#Белгород#Алина Харина#Валуйский горокруг
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