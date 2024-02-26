Теплица за рождение ребёнка? Многодетным семьям с участком сделают необычный подарок

Однако это не все подарки, на которые могут рассчитывать многодетные семьи, проживающие в Белгородском районе. Так, все члены многодетных семей смогут получить 50% скидку на посещение мероприятий в учреждениях культуры и 20% скидку — в учреждениях спорта, а при рождении двойняшек и тройняшек семьям подарят двух- или трёхместную коляску.