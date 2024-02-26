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Published Сегодня, 18:50

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

Белгородским семьям подарят теплицу за рождение пятого ребёнка

Теплица за рождение ребёнка? Многодетным семьям с участком сделают необычный подарок

26 февраля 2024, 18:50
Фото: 1MI

Белгородским семьям подарят теплицу за рождение пятого ребёнка

О дополнительных мерах поддержки многодетных семей рассказала глава Белгородского района Анна Куташова. Известно, что теплицы в качестве подарка будут вручать в этом году. Продолжится ли это в последующие годы, пока не известно.

Во время еженедельного оперативного совещания глава Белгородского района Анна Куташова рассказала, что за рождение пятого и последующего ребёнка семьям с участком будут дарить теплицы.

Однако это не все подарки, на которые могут рассчитывать многодетные семьи, проживающие в Белгородском районе. Так, все члены многодетных семей смогут получить 50% скидку на посещение мероприятий в учреждениях культуры и 20% скидку — в учреждениях спорта, а при рождении двойняшек и тройняшек семьям подарят двух- или трёхместную коляску.

Молодым семьям же положен грант в размере 300 тыс. рублей, а некоммерческие организации (НКО), работающие с семьями, смогут получить четыре гранта по 500 тыс. рублей.

В настоящий момент в Белгородском районе живёт 2717 семей с тремя и более детьми — в общей сложности у этих семей насчитывается 8 805 детей.

Слайд из презентации Анны КуташовойСлайд из презентации Анны Куташовой
Слайд из презентации Анны Куташовой
Фото: оперативное совещание белгородского правительства
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#Белгородская область#Подарки#Многодетные семьи#Теплицы#Белгород#Рождение ребёнка#Анна Куташова#Александра Склярова
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