Теплица за рождение ребёнка? Многодетным семьям с участком сделают необычный подарок

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Во время еженедельного оперативного совещания глава Белгородского района Анна Куташова рассказала, что за рождение пятого и последующего ребёнка семьям с участком будут дарить теплицы.
Однако это не все подарки, на которые могут рассчитывать многодетные семьи, проживающие в Белгородском районе. Так, все члены многодетных семей смогут получить 50% скидку на посещение мероприятий в учреждениях культуры и 20% скидку — в учреждениях спорта, а при рождении двойняшек и тройняшек семьям подарят двух- или трёхместную коляску.
Молодым семьям же положен грант в размере 300 тыс. рублей, а некоммерческие организации (НКО), работающие с семьями, смогут получить четыре гранта по 500 тыс. рублей.
В настоящий момент в Белгородском районе живёт 2717 семей с тремя и более детьми — в общей сложности у этих семей насчитывается 8 805 детей.