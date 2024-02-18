«Это безобразие»: Гладков — о браке при строительстве домов для многодетных

Глава региона отметил, что «страна должна знать своих героев» и назвал подрядную организацию, которая занималась строительством этих домов. Её оказалась компания ООО «СТРОЙГАРАНТ». Подрядчик построил девять домов для многодетных, из них четыре оказались с серьёзным браком. В остальных домах также имеются дефекты, подчеркнул губернатор.