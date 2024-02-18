Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Гладков недоволен качеством домов для многодетных в Белгородской области

«Это безобразие»: Гладков — о браке при строительстве домов для многодетных

18 февраля 2024, 10:33
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Гладков недоволен качеством домов для многодетных в Белгородской области

Четыре дома для многодетных семей построили с серьёзными дефектами. Подробности рассказывает Вячеслав Гладков.

Глава региона встретился с многодетными семьями, которые жаловались на качество построенных домов. Больше всего обращений поступило по четырём домам из 19 переданных собственникам в прошлом году по региональной программе.

Высказывая претензии, жильцы абсолютно правы. Давно не видел такого безобразия. Если одни подрядчики строят жильё, которым не налюбуешься, то здесь, конечно, брак на браке.
Вячеслав Гладков

Глава региона отметил, что «страна должна знать своих героев» и назвал подрядную организацию, которая занималась строительством этих домов. Её оказалась компания ООО «СТРОЙГАРАНТ». Подрядчик построил девять домов для многодетных, из них четыре оказались с серьёзным браком. В остальных домах также имеются дефекты, подчеркнул губернатор.

«Есть ощущение, что со стороны подрядной организации был умысел навредить людям и их здоровью. А ведь это многодетные семьи — пример для всех», — отметил Вячеслав Гладков.

По данному факту власти планируют обратиться в правоохранительные органы.

С собственниками в следующий раз встретятся в марте после проведения экспертизы: «Наша задача — помочь этим семьям и ни в коем случае не сэкономить на исправлении строительного брака».

Ранее редакция Бел.Ру уже писала об этом подрядчике. Вопросы были к домам для детей-сирот.

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Кто строил дома для белгородских сирот, по которым возбудили уголовное дело?
Узнать подробнее
Читайте также:
Кто строил дома для белгородских сирот, по которым возбудили уголовное дело?Возможный скандал: что происходит с домами для белгородских многодетных семей?Часть домов для многодетных семей в Белгородской области построили с дефектами
#Общество#Белгородская область#Жалоба#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Подрядчик#Строительство домов
Подпишитесь
Как в Белгороде подготовились к началу очного обучения в школах с 19 февраля?
Сегодня, 08:46
500 человек в ДНР обратились за помощью к белгородским стоматологам
Сегодня, 06:34
Сгоревший после обстрела белгородский торговый центр строят заново
Вчера, 18:47
Белгородцы попросили установить укрытие в парке Победы
Сегодня, 11:16
В белгородском приграничье будет громко. В чём дело?
Сегодня, 09:23
16 дронов и 28 снарядов: за сутки ВСУ обстреляли четыре белгородских района
Сегодня, 07:36