«Это безобразие»: Гладков — о браке при строительстве домов для многодетных

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Глава региона встретился с многодетными семьями, которые жаловались на качество построенных домов. Больше всего обращений поступило по четырём домам из 19 переданных собственникам в прошлом году по региональной программе.
Высказывая претензии, жильцы абсолютно правы. Давно не видел такого безобразия. Если одни подрядчики строят жильё, которым не налюбуешься, то здесь, конечно, брак на браке.
Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что «страна должна знать своих героев» и назвал подрядную организацию, которая занималась строительством этих домов. Её оказалась компания ООО «СТРОЙГАРАНТ». Подрядчик построил девять домов для многодетных, из них четыре оказались с серьёзным браком. В остальных домах также имеются дефекты, подчеркнул губернатор.
«Есть ощущение, что со стороны подрядной организации был умысел навредить людям и их здоровью. А ведь это многодетные семьи — пример для всех», — отметил Вячеслав Гладков.
По данному факту власти планируют обратиться в правоохранительные органы.
С собственниками в следующий раз встретятся в марте после проведения экспертизы: «Наша задача — помочь этим семьям и ни в коем случае не сэкономить на исправлении строительного брака».
Ранее редакция Бел.Ру уже писала об этом подрядчике. Вопросы были к домам для детей-сирот.