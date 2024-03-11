Льготная стерилизация домашних животных: кто может получить услугу

Право на льготную стерилизацию питомцев есть у участников СВО и их семей, пенсионеров, малоимущих, одиноких родителей, инвалидов I и II группы, ветеранов, Героев России и Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ. Также в числе получателей льготы — многодетные с детьми в возрасте до 18 лет.