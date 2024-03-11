Льготная стерилизация домашних животных: кто может получить услугу

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В правительстве области рассказали, у кого из белгородцев есть право воспользоваться услугой по льготной стерилизации питомцев. В рамках оказания услуги обратившиеся должны оплатить только медикаменты и расходники. Услугу оказывают ветврачи в государственных ветеринарных учреждениях по месту жительства. Предварительно необходимо записаться.
Право на льготную стерилизацию питомцев есть у участников СВО и их семей, пенсионеров, малоимущих, одиноких родителей, инвалидов I и II группы, ветеранов, Героев России и Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ. Также в числе получателей льготы — многодетные с детьми в возрасте до 18 лет.
По итогам прошлого года ветврачи провели стерилизацию более чем 2 тыс. собак и кошек, в том числе 739 льготных операций.
Напомним, летом прошлого года в Белгороде открылись пункты бесплатной вакцинации от бешенства.