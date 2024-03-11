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Собака

Льготная стерилизация домашних животных: кто может получить услугу

11 марта 2024, 11:18
Фото: 1MI
Собака

Белгородцы могут воспользоваться услугой по льготной стерилизации питомцев

Право на эту услугу есть у участников СВО, малоимущих и других категорий граждан. Стерилизацию животных проводят ветврачи в государственных учреждениях, сообщили в правительстве региона.

В правительстве области рассказали, у кого из белгородцев есть право воспользоваться услугой по льготной стерилизации питомцев. В рамках оказания услуги обратившиеся должны оплатить только медикаменты и расходники. Услугу оказывают ветврачи в государственных ветеринарных учреждениях по месту жительства. Предварительно необходимо записаться.

Право на льготную стерилизацию питомцев есть у участников СВО и их семей, пенсионеров, малоимущих, одиноких родителей, инвалидов I и II группы, ветеранов, Героев России и Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ. Также в числе получателей льготы — многодетные с детьми в возрасте до 18 лет.

По итогам прошлого года ветврачи провели стерилизацию более чем 2 тыс. собак и кошек, в том числе 739 льготных операций.

Напомним, летом прошлого года в Белгороде открылись пункты бесплатной вакцинации от бешенства.

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#Общество#Белгородская область#Животные#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Наталья Корявых#Стерилизация#Ветврач
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