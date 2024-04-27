«Ситуация остаётся напряжённой»: в Белгородской области пройдут новые учения по ГО

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Published Сегодня, 06:56
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Вчера, 26 апреля, в девяти муниципальных образованиях Белгородской области прошли занятия по гражданской обороне. Новые занятия состоятся 27 и 28 апреля — на этот раз их проведут в шести районах.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в ходе таких занятий региональные и муниципальные власти учатся слаженнее работать вместе с аварийными службами и силовыми структурами, а также получают больше знаний об оказании первой медицинской помощи.
Ситуация продолжает оставаться достаточно напряжённой, поэтому мероприятия будем проводить и дальше.
Вячеслав Гладков
Всего, по данным областного правительства, на территории региона с начала СВО провели более 13 000 мероприятий по гражданской обороне, включая учения и тренировки.
Напомним, что в июле 2023 года о проведении учений по гражданской обороне сообщал глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов. Тогда чиновник рассказал, что в ходе занятий также проверили комплексную работу системы оповещений и транспорта.