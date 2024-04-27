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В Белгородской области продолжаются учения по гражданской обороне

«Ситуация остаётся напряжённой»: в Белгородской области пройдут новые учения по ГО

27 апреля 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области продолжаются учения по гражданской обороне

В Белгородской области вновь проводят учения по гражданской обороне. Первые девять муниципалитетов поучаствовали в обучении вчера, ещё шести предстоит их пройти — мероприятия проведут сегодня и завтра, 27 и 28 апреля. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Вчера, 26 апреля, в девяти муниципальных образованиях Белгородской области прошли занятия по гражданской обороне. Новые занятия состоятся 27 и 28 апреля — на этот раз их проведут в шести районах.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в ходе таких занятий региональные и муниципальные власти учатся слаженнее работать вместе с аварийными службами и силовыми структурами, а также получают больше знаний об оказании первой медицинской помощи.

Ситуация продолжает оставаться достаточно напряжённой, поэтому мероприятия будем проводить и дальше.
Вячеслав Гладков

Всего, по данным областного правительства, на территории региона с начала СВО провели более 13 000 мероприятий по гражданской обороне, включая учения и тренировки.

Напомним, что в июле 2023 года о проведении учений по гражданской обороне сообщал глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов. Тогда чиновник рассказал, что в ходе занятий также проверили комплексную работу системы оповещений и транспорта.

В Белгороде прошли учения по гражданской обороне
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Учения#Новости Белгорода#Гражданская оборона#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО
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