Метод борьбы с бездомными? Белгородцы заметили на улицах яд для животных

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Жители Белгородского района обеспокоены тем, что на улицах якобы рассыпают яд для животных. По словам местной жительницы, на дачах в Никольском сельском поселении стало больше мёртвых птиц и собак.
Это что за метод борьбы с бездомными животными? Срочно принимайте меры! Теперь и дети могут соприкоснуться с ядом, и взрослые! На Есенина такая же история. Что происходит?
поинтересовалась белгородка
На обращение ответила глава администрации Белгородского района Анна Куташова. Она сообщила, что передаст сообщение в полицию «для принятия соответствующих мер реагирования». Она также направила в населённый пункт специалистов и членов совета безопасности.
Тревогу из-за возможного яда на улицах ранее били и жители Белгорода. Горожанка заметила на улице Есенина красный снег. По её словам, это было похоже на рассыпанную отраву. Фото с места публиковал Telegram-канал «Белгород № 1».
В случае обнаружения красного снега необходимо собрать его в пакет и выкинуть. При прогулках с собаками стоит внимательно смотреть на землю: если животное съест такой снег, нужно срочно отвезти его в ветклинику.