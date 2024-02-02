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Порошок, который заметили на улице Есенина в Белгороде

Метод борьбы с бездомными? Белгородцы заметили на улицах яд для животных

2 февраля 2024, 15:45
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Порошок, который заметили на улице Есенина в Белгороде

Полиции передали жалобу о яде для животных на улицах Белгородского района

Белгородцы жалуются на красный снег, а также на участившиеся смерти бездомных собак и птиц. По их словам, неизвестные рассыпают на снегу отраву. Глава Белгородского района Анна Куташова заверила, что направила обращение в полицию.

Жители Белгородского района обеспокоены тем, что на улицах якобы рассыпают яд для животных. По словам местной жительницы, на дачах в Никольском сельском поселении стало больше мёртвых птиц и собак.

Это что за метод борьбы с бездомными животными? Срочно принимайте меры! Теперь и дети могут соприкоснуться с ядом, и взрослые! На Есенина такая же история. Что происходит?
поинтересовалась белгородка

На обращение ответила глава администрации Белгородского района Анна Куташова. Она сообщила, что передаст сообщение в полицию «для принятия соответствующих мер реагирования». Она также направила в населённый пункт специалистов и членов совета безопасности.

Тревогу из-за возможного яда на улицах ранее били и жители Белгорода. Горожанка заметила на улице Есенина красный снег. По её словам, это было похоже на рассыпанную отраву. Фото с места публиковал Telegram-канал «Белгород № 1».

В случае обнаружения красного снега необходимо собрать его в пакет и выкинуть. При прогулках с собаками стоит внимательно смотреть на землю: если животное съест такой снег, нужно срочно отвезти его в ветклинику.

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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Собаки#Белгород#Яд#Анна Куташова#Александра Склярова#Дачи
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