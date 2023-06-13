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Где белгородцам бесплатно привить питомцев от бешенства в июне

13 июня 2023, 13:08
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Пункты бесплатной вакцинации от бешенства вновь открыли в Белгороде

Прививки кошкам и собакам сделают ветврачи городской станции по борьбе с болезнями животных. Вакцинация пройдёт в вечернее время. Где именно будут работать мобильные пункты в июне, рассказали в областном правительстве.

Жители Белгорода смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства. Прививки ветврачи городской станции готовы сделать в мобильных пунктах вакцинации. Процедура бесплатная.

В июне вакцинация пройдёт по следующим адресам:

  • 14 июня — ул. Выгонная, 21;
  • 15 июня — ул. Корочанская, 407а;
  • 16 июня — ул. Апанасенко, 1;
  • 21 июня — ул. 8 Марта, 170 (парковка возле церкви);
  • 22 июня — ул. Овражная, 78;
  • 23 июня — ул. Дальняя Тихая, 8.

Мобильные пункты в указанных точках будут работать с 18:00 до 20:00. С собой нужно взять ветеринарный паспорт, в который внесут отметку о прививке.

Подробную информацию можно узнать по номеру городской ветстанции +7 (4722) 26-26-61.

По информации регионального управления ветеринарии, только в мае в Белгородской области бешенство выявили у трёх животных — у двух кошек и лисицы. Карантин из-за заболевания ранее ввели в одном из сёл Старооскольского горокруга.

В белгородском селе ввели карантин из-за бешенства
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#Инна Рогова#Бешенство#Вакцинация#Животные#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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