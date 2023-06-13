Где белгородцам бесплатно привить питомцев от бешенства в июне

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Жители Белгорода смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства. Прививки ветврачи городской станции готовы сделать в мобильных пунктах вакцинации. Процедура бесплатная.
В июне вакцинация пройдёт по следующим адресам:
Мобильные пункты в указанных точках будут работать с 18:00 до 20:00. С собой нужно взять ветеринарный паспорт, в который внесут отметку о прививке.
Подробную информацию можно узнать по номеру городской ветстанции +7 (4722) 26-26-61.
По информации регионального управления ветеринарии, только в мае в Белгородской области бешенство выявили у трёх животных — у двух кошек и лисицы. Карантин из-за заболевания ранее ввели в одном из сёл Старооскольского горокруга.