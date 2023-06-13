Где белгородцам бесплатно привить питомцев от бешенства в июне

Пункты бесплатной вакцинации от бешенства вновь открыли в Белгороде

Прививки кошкам и собакам сделают ветврачи городской станции по борьбе с болезнями животных. Вакцинация пройдёт в вечернее время. Где именно будут работать мобильные пункты в июне, рассказали в областном правительстве.

Сюжет Вакцинация