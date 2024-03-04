Белгородцы начали массово жаловаться на безнадзорных животных

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Всего за прошедшую неделю от белгородцев поступило 66 обращений, которые связаны с безнадзорными животными. Больше всего их было от жителей Белгородского района, Белгорода, Шебекинского и Старооскольского горокругов.
Большинство обращений касались отлова безнадзорных животных, приютов, жестокого обращения с животными и стерилизации.
Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко, соглашения с муниципалитетами заключены, средства выделены.
Муниципалитеты должны «проторговаться» и заключить контракт на отлов, стерилизацию и выпуск животных.
Андрей Антоненков
Глава региона Вячеслав Гладков поручил оставить данный вопрос на контроле и проследить тенденцию до следующей недели.