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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Белгородцы начали массово жаловаться на безнадзорных животных

Белгородцы начали массово жаловаться на безнадзорных животных

4 марта 2024, 06:43
Фото: 1MI
Об этом стало известно в ходе оперсовещания. Больше всего обращений поступило от жителей четырёх муниципалитетов.

Всего за прошедшую неделю от белгородцев поступило 66 обращений, которые связаны с безнадзорными животными. Больше всего их было от жителей Белгородского района, Белгорода, Шебекинского и Старооскольского горокругов.

Большинство обращений касались отлова безнадзорных животных, приютов, жестокого обращения с животными и стерилизации.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко, соглашения с муниципалитетами заключены, средства выделены.

Муниципалитеты должны «проторговаться» и заключить контракт на отлов, стерилизацию и выпуск животных.
Андрей Антоненков

Глава региона Вячеслав Гладков поручил оставить данный вопрос на контроле и проследить тенденцию до следующей недели.

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#Белгородская область#Белгородский район#Жители#Муниципалитеты#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Стерилизация#Жестокое обращение с животными#Безнадзорные животные#Андрей Антоненко#Оперсовещание
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