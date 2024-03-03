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Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Лося засняли на камеру в Белгородской области

Спешит по своим делам: редкое животное попало на камеры в Белгородской области

3 марта 2024, 16:59
Фото: Изображение Kandinsky

Лося засняли на камеру в Белгородской области

В управлении Экоохотнадзора по Белгородской области поделились кадрами с бегущим по полю лосём. Животное попало в объектив во время патрулирования территории.
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ДТП

Кадрами поделились в региональном отделении Экоохотнадзора. Как сообщили в ведомстве, сохатый попал в объектив камеры инспектора во время патрулирования территории.

На данный момент это самый крупный представитель семейства оленевых в области. По последним данным, популяция лося в регионе насчитывает около 90 особей.

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Напомним, что по данным городской администрации, в 2023 году в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило 19 сообщений по поводу нахождения косули на улицах города. При этом четыре человека просто видели животное, 15 — попали с ним в ДТП. Также 13 сообщений от граждан поступили в прошлом году по поводу лис на улицах Белгорода.

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