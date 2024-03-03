Спешит по своим делам: редкое животное попало на камеры в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Кадрами поделились в региональном отделении Экоохотнадзора. Как сообщили в ведомстве, сохатый попал в объектив камеры инспектора во время патрулирования территории.
На данный момент это самый крупный представитель семейства оленевых в области. По последним данным, популяция лося в регионе насчитывает около 90 особей.
Выложили видео в 3 марта — во Всемирный день дикой природы.
Напомним, что по данным городской администрации, в 2023 году в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило 19 сообщений по поводу нахождения косули на улицах города. При этом четыре человека просто видели животное, 15 — попали с ним в ДТП. Также 13 сообщений от граждан поступили в прошлом году по поводу лис на улицах Белгорода.