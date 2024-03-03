Спешит по своим делам: редкое животное попало на камеры в Белгородской области

Напомним, что по данным городской администрации, в 2023 году в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило 19 сообщений по поводу нахождения косули на улицах города. При этом четыре человека просто видели животное, 15 — попали с ним в ДТП. Также 13 сообщений от граждан поступили в прошлом году по поводу лис на улицах Белгорода.