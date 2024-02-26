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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

За год в Белгороде зафиксировали 15 ДТП с участием косулей

Животные под колёсами: в мэрии Белгорода рассказали, сколько косулей сбили за год

26 февраля 2024, 13:59
Фото: Изображение Kandinsky

За год в Белгороде зафиксировали 15 ДТП с участием косулей

Как Бел.Ру сообщили в мэрии Белгорода в ответ на официальный запрос, за 2023 год в ЕДДС поступило 19 сообщений о косулях в городе. Большая их часть связана с ДТП.
Сюжет
ДТП

По данным городской администрации, в 2023 году в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило 19 сообщений по поводу нахождения косули на улицах города. При этом четыре человека просто видели животное, 15 — попали с ним в ДТП.

В случае обнаружения диких животных информацию чиновники передают в полицию, Белгорблагоустройство, соответствующую управу, а также дополнительно в Экоохотнадзор.

Также 13 сообщений от граждан поступили в прошлом году по поводу лис на улицах Белгорода.

Напомним, что в начале февраля в городе несколько раз видели лису. В ЕДДС по этому поводу в тот месяц поступило три сообщения. Ранее представитель управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям уже объяснял, почему иногда дикие животные забредают на улицы города.

Опасное знакомство: на улицах Белгорода несколько раз заметили лис
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#Общество#ДТП#Полиция#Животные#Россельхознадзор#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгорблагоустройство#Белгород#Косули#Экоохотнадзор#Лисы#Артем Черненко
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