Животные под колёсами: в мэрии Белгорода рассказали, сколько косулей сбили за год

Напомним, что в начале февраля в городе несколько раз видели лису. В ЕДДС по этому поводу в тот месяц поступило три сообщения. Ранее представитель управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям уже объяснял, почему иногда дикие животные забредают на улицы города.