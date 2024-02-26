Животные под колёсами: в мэрии Белгорода рассказали, сколько косулей сбили за год

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
По данным городской администрации, в 2023 году в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило 19 сообщений по поводу нахождения косули на улицах города. При этом четыре человека просто видели животное, 15 — попали с ним в ДТП.
В случае обнаружения диких животных информацию чиновники передают в полицию, Белгорблагоустройство, соответствующую управу, а также дополнительно в Экоохотнадзор.
Также 13 сообщений от граждан поступили в прошлом году по поводу лис на улицах Белгорода.
Напомним, что в начале февраля в городе несколько раз видели лису. В ЕДДС по этому поводу в тот месяц поступило три сообщения. Ранее представитель управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям уже объяснял, почему иногда дикие животные забредают на улицы города.