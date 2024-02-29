Программу материнского капитала планируют продлить в России

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.
Также глава государства предложил увеличить налоговый вычет на второго ребёнка в два раза и повысить вычеты на третьего и последующего детей.
«Налоговый вычет для семей с детьми будет предоставляться автоматически, а его размер повысят с 350 тыс. до 450 тыс. рублей», — заявил Владимир Путин.
Напомним, что сумма маткапитала на первого ребёнка в 2023 году составляла 586 946 рублей. В 2024 году изменятся условия выплат регионального маткапитала