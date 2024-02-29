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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Семья

Программу материнского капитала планируют продлить в России

29 февраля 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney
Семья

Путин предложил продлить программу маткапитала

С такой инициативой глава государства выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Он также предложил изменить налоговый вычет.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.

Также глава государства предложил увеличить налоговый вычет на второго ребёнка в два раза и повысить вычеты на третьего и последующего детей.

«Налоговый вычет для семей с детьми будет предоставляться автоматически, а его размер повысят с 350 тыс. до 450 тыс. рублей», — заявил Владимир Путин.

Напомним, что сумма маткапитала на первого ребёнка в 2023 году составляла 586 946 рублей. В 2024 году изменятся условия выплат регионального маткапитала

Кто из белгородцев может получать ежемесячные выплаты из материнского капитала
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#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Материнский капитал#Россия#Налоговый вычет#Белгород#Александра Склярова
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