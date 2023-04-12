Кто из белгородцев может получать ежемесячные выплаты из материнского капитала

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
По данным Шушковой, если ранее ежемесячную выплату из средств материнского капитала можно было получать только на второго ребёнка, то с 1 января текущего года её можно получать как на первого, так и на третьего и последующих детей. В текущем году такие выплаты оформили 1147 семей. Ещё 980 остались на прежних условиях. Всего в Белгородской области выплату получают 2127 семей.
Право на ежемесячную выплату имеют те родители, у которых доход не превышает размер двух прожиточных минимумов в регионе. Выплата производится в сумме одного прожиточного минимума на ребёнка.
Сумма маткапитала на первого ребёнка в 2023 году составляет 586 946 рублей.
Все выплаты, которые будут производиться из материнского капитала, перечисляются в единый день — 5-го числа. Мы последний раз в апреле выплачиваем средства 14-го числа за апрель, а выплаты за май мамы получат 5 июня.
Ирина Шушкова