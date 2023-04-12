Кто из белгородцев может получать ежемесячные выплаты из материнского капитала

По данным Шушковой, если ранее ежемесячную выплату из средств материнского капитала можно было получать только на второго ребёнка, то с 1 января текущего года её можно получать как на первого, так и на третьего и последующих детей. В текущем году такие выплаты оформили 1147 семей. Ещё 980 остались на прежних условиях. Всего в Белгородской области выплату получают 2127 семей.