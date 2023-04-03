Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Изображение материала

Выплата регионального материнского капитала в Белгородской области в 2023 году

3 апреля 2023, 09:32
Фото: 1MI
Выплата регионального материнского капитала в Белгородской области в 2023 году
Региональный материнский капитал (РМК) в Белгородской области выдается семьям с тремя и более детьми за счет средств областной казны. При этом размер дохода многодетной семьи и стоимость принадлежащего ей имущества на назначение данной меры поддержки никак не влияют.

Из этой статьи можно узнать, что потребуется для получения маткапитала жителям Белгорода в 2023 году.

Что такое региональный материнский капитал?

Господдержка в виде материнского (семейного) капитала была введена в стране с 1 января 2007 года с целью стимулирования рождаемости и оказания содействия семьям, в которых воспитываются двое или больше детей.

Дополнительно к этому большинство российских регионов предлагают свои меры поддержки многодетных родителей, различающиеся объемом и условиями получения. Причем назначение федеральной меры поддержки не исключает обращения за региональной выплатой.

С 1 января 2012 года на территории Белгородской области введена допвыплата из региональной казны. Ее цель — улучшить демографическую ситуацию и финансово поддержать родителей, воспитывающих трех и более детей. Схему и критерии назначения субсидии регламентирует постановление правительства Белгородской области от 12 января 2015 года.

Что такое региональный материнский капитал?Что такое региональный материнский капитал?
Что такое региональный материнский капитал?
Фото: 1MI

Кто может получить региональный материнский капитал в Белгородской области?

На материальную поддержку со стороны властей вправе рассчитывать россиянки, которые живут в регионе три года или дольше и имеют регистрацию по месту проживания. Еще одним условием для назначения материнской допвыплаты является рождение третьего (четвертого и т. д.) ребенка не ранее 1 января 2012 года. Деньги не выплачиваются в случае, если ребенок родился мертвым.

Региональный маткапитал в Белгороде выдается семье только один раз и только на одного ребенка. Данные средства могут быть предоставлены лишь по достижении малышом трехлетнего возраста.

В некоторых ситуациях выплату может получить отец. Закон предусматривает несколько случаев, когда подобное становится возможным:

  1. Смерть родительницы или признание ее умершей;
  2. Лишение женщины родительских прав в отношении ребенка, на которого оформляется маткапитал;
  3. Намеренное совершение матерью преступления против личности своего ребенка или детей.

Однако в некоторых случаях глава семьи ни под каким предлогом не сможет претендовать на материнский капитал, а именно: если он является неродным отцом (отчимом) предыдущего ребенка, который учитывался при определении права семьи на получение РМК.

Не может мужчина по закону рассчитывать на выплату и тогда, когда ребенка, в связи с рождением которого положен семейный капитал, после смерти матери официально признали оставшимся без попечения родителей.

Какой размер регионального материнского капитала в Белгороде?

Объем региональных материнских выплат в Белгородской области стабильно увеличивается. В период с января по ноябрь минувшего года свыше 1100 белгородцев обратились за назначением этой меры поддержки, и им было начислено в общей сложности более 83 миллионов рублей при сумме выплат в 82 152 рубля.

А начиная с этого года размер маткапитала вырос на 4518 рублей (+5,5%), и его сумма на сегодняшний день достигла 86 670 рублей. Такое решение было согласовано в ходе 27-го заседания Белгородской областной думы.

Кто может получить региональный материнский капитал в Белгородской области?Кто может получить региональный материнский капитал в Белгородской области?
Кто может получить региональный материнский капитал в Белгородской области?
Фото: 1MI

Как получить региональный материнский капитал в Белгороде?

Для получения матпомощи, положенной при рождении третьего или последующих детей, жители Белгородской области должны подготовить пакет документов, включающий в себя:

  1. Заявление на выплату;
  2. Удостоверение личности матери;
  3. Свидетельство о рождении ребенка, на которого оформляется маткапитал;
  4. Документальное подтверждение того, что ребенок вместе с одним из родителей проживает в границах региона;
  5. Документ о том, что ребенок — гражданин РФ;
  6. Свидетельство о браке или его расторжении;
  7. Свидетельства о рождении детей, которые учитывались при определении права на семейный капитал.

Кроме того, в зависимости от того, на что получатель планирует потратить средства, могут потребоваться дополнительные документы — с их списком можно ознакомиться в управлении соцзащиты по месту жительства или позвонив по телефону Министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области: 8 (4722) 27-17-41.

Заявку на выдачу маткапитала в Белгороде можно подать лично, при посещении многофункциональных центров «Мои документы», расположенных на территории региона, а также в формате онлайн — на сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг. При положительном решении гражданам выдается государственный сертификат для предъявления в банк.

Как оформить региональный материнский капитал через «Госуслуги»?

В Белгородской области обратиться за выплатой можно через личный кабинет на портале «Госуслуги» — в частности, в 2022 году этой возможностью воспользовались 400 жительниц региона.

Для оказания услуги потребуется направить заявление и пакет документов, используя специальную форму, и дождаться решения об отказе в выплате или о ее назначении.

Как оформить региональный материнский капитал через МФЦ?

Для оформления матпомощи от властей региона через многофункциональные центры «Мои документы» необходимо лично посетить офис МФЦ, расположенный в пределах Белгородской области, и предоставить оригиналы документов. Сотрудник центра снимет с них копии и направит вместе с заявлением в органы соцзащиты. В дальнейшем заявителю останется только дождаться соответствующего решения.

Как получить региональный материнский капитал в Белгороде?Как получить региональный материнский капитал в Белгороде?
Как получить региональный материнский капитал в Белгороде?
Фото: piqsels.com

Как воспользоваться региональным маткапиталом в Белгороде?

Выплата за рождение третьего и последующих детей является целевой, и ее нельзя потратить на товары и услуги, не предусмотренные законом, как и невозможно получить наличными.

Чтобы воспользоваться средствами РМК, нужно получить специальный сертификат, который затем следует предоставить в кредитно-финансовое учреждение для зачисления денег на специальный лицевой счет.

На что можно потратить региональный маткапитал?

Выплату можно частично или в полном объеме пустить на улучшение жилищных условий — покупку, строительство или ремонт жилья либо приобретение для этих целей строительных материалов.

Кроме того, средства маткапитала можно использовать для погашения платежей по ипотечному кредиту или банковским займам на приобретение (строительство) жилья.

На что можно потратить региональный маткапитал?На что можно потратить региональный маткапитал?
На что можно потратить региональный маткапитал?
Фото: piqsels.com

Какие еще выплаты положены в Белгородской области при рождении ребенка?

В числе иных мер поддержки семей с детьми, применяемых белгородской администрацией, можно также выделить назначение единовременного пособия при рождении ребенка. Получателем матпомощи может стать неработающий родитель, а также усыновитель или опекун.

Заявление на предоставление этой меры поддержки подается в течение полугода с момента рождения ребенка. Выплата в сумме 20 472,77 рубля на каждого новорожденного назначается в течение десяти суток с момента приема документов.

Кроме того, власти Белгородской области предлагают получить разовую выплату студенческим семьям в сумме 100 тысяч рублей, которая назначается одному из супругов или одинокому родителю в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

Какие еще выплаты положены в Белгородской области при рождении ребенка?Какие еще выплаты положены в Белгородской области при рождении ребенка?
Какие еще выплаты положены в Белгородской области при рождении ребенка?
Фото: 1MI
#Белгородская область#Белгород#Маткапитал#Материнский капитал
Подпишитесь
Снаряды попали в жилую зону и на территорию предприятия в Белгородской области
Сегодня, 10:20
Принявшие новое жильё переселенцы будут восстанавливать разрушенные дома за свой счёт
Сегодня, 09:18
Белгородским бизнесменам порекомендовали обложить здания мешками и укрепить стёкла
Сегодня, 11:32
Под Белгородом возобновили строительство заправки в 15 метрах от жилых домов
Сегодня, 11:01
Единственный и неповторимый поставщик: как «Белгороддорстрой» получает контракты
Сегодня, 08:00
Мэр Белгорода Валентин Демидов посетил завод ЖБК-1
Сегодня, 10:40