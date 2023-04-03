Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Из этой статьи можно узнать, что потребуется для получения маткапитала жителям Белгорода в 2023 году.
Господдержка в виде материнского (семейного) капитала была введена в стране с 1 января 2007 года с целью стимулирования рождаемости и оказания содействия семьям, в которых воспитываются двое или больше детей.
Дополнительно к этому большинство российских регионов предлагают свои меры поддержки многодетных родителей, различающиеся объемом и условиями получения. Причем назначение федеральной меры поддержки не исключает обращения за региональной выплатой.
С 1 января 2012 года на территории Белгородской области введена допвыплата из региональной казны. Ее цель — улучшить демографическую ситуацию и финансово поддержать родителей, воспитывающих трех и более детей. Схему и критерии назначения субсидии регламентирует постановление правительства Белгородской области от 12 января 2015 года.
На материальную поддержку со стороны властей вправе рассчитывать россиянки, которые живут в регионе три года или дольше и имеют регистрацию по месту проживания. Еще одним условием для назначения материнской допвыплаты является рождение третьего (четвертого и т. д.) ребенка не ранее 1 января 2012 года. Деньги не выплачиваются в случае, если ребенок родился мертвым.
Региональный маткапитал в Белгороде выдается семье только один раз и только на одного ребенка. Данные средства могут быть предоставлены лишь по достижении малышом трехлетнего возраста.
В некоторых ситуациях выплату может получить отец. Закон предусматривает несколько случаев, когда подобное становится возможным:
Однако в некоторых случаях глава семьи ни под каким предлогом не сможет претендовать на материнский капитал, а именно: если он является неродным отцом (отчимом) предыдущего ребенка, который учитывался при определении права семьи на получение РМК.
Не может мужчина по закону рассчитывать на выплату и тогда, когда ребенка, в связи с рождением которого положен семейный капитал, после смерти матери официально признали оставшимся без попечения родителей.
Объем региональных материнских выплат в Белгородской области стабильно увеличивается. В период с января по ноябрь минувшего года свыше 1100 белгородцев обратились за назначением этой меры поддержки, и им было начислено в общей сложности более 83 миллионов рублей при сумме выплат в 82 152 рубля.
А начиная с этого года размер маткапитала вырос на 4518 рублей (+5,5%), и его сумма на сегодняшний день достигла 86 670 рублей. Такое решение было согласовано в ходе 27-го заседания Белгородской областной думы.
Для получения матпомощи, положенной при рождении третьего или последующих детей, жители Белгородской области должны подготовить пакет документов, включающий в себя:
Кроме того, в зависимости от того, на что получатель планирует потратить средства, могут потребоваться дополнительные документы — с их списком можно ознакомиться в управлении соцзащиты по месту жительства или позвонив по телефону Министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области: 8 (4722) 27-17-41.
Заявку на выдачу маткапитала в Белгороде можно подать лично, при посещении многофункциональных центров «Мои документы», расположенных на территории региона, а также в формате онлайн — на сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг. При положительном решении гражданам выдается государственный сертификат для предъявления в банк.
В Белгородской области обратиться за выплатой можно через личный кабинет на портале «Госуслуги» — в частности, в 2022 году этой возможностью воспользовались 400 жительниц региона.
Для оказания услуги потребуется направить заявление и пакет документов, используя специальную форму, и дождаться решения об отказе в выплате или о ее назначении.
Для оформления матпомощи от властей региона через многофункциональные центры «Мои документы» необходимо лично посетить офис МФЦ, расположенный в пределах Белгородской области, и предоставить оригиналы документов. Сотрудник центра снимет с них копии и направит вместе с заявлением в органы соцзащиты. В дальнейшем заявителю останется только дождаться соответствующего решения.
Выплата за рождение третьего и последующих детей является целевой, и ее нельзя потратить на товары и услуги, не предусмотренные законом, как и невозможно получить наличными.
Чтобы воспользоваться средствами РМК, нужно получить специальный сертификат, который затем следует предоставить в кредитно-финансовое учреждение для зачисления денег на специальный лицевой счет.
Выплату можно частично или в полном объеме пустить на улучшение жилищных условий — покупку, строительство или ремонт жилья либо приобретение для этих целей строительных материалов.
Кроме того, средства маткапитала можно использовать для погашения платежей по ипотечному кредиту или банковским займам на приобретение (строительство) жилья.
В числе иных мер поддержки семей с детьми, применяемых белгородской администрацией, можно также выделить назначение единовременного пособия при рождении ребенка. Получателем матпомощи может стать неработающий родитель, а также усыновитель или опекун.
Заявление на предоставление этой меры поддержки подается в течение полугода с момента рождения ребенка. Выплата в сумме 20 472,77 рубля на каждого новорожденного назначается в течение десяти суток с момента приема документов.
Кроме того, власти Белгородской области предлагают получить разовую выплату студенческим семьям в сумме 100 тысяч рублей, которая назначается одному из супругов или одинокому родителю в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.