На материальную поддержку со стороны властей вправе рассчитывать россиянки, которые живут в регионе три года или дольше и имеют регистрацию по месту проживания. Еще одним условием для назначения материнской допвыплаты является рождение третьего (четвертого и т. д.) ребенка не ранее 1 января 2012 года. Деньги не выплачиваются в случае, если ребенок родился мертвым.