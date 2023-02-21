Семьи из новых субъектов России будут получать материнский капитал

Владимир Путин предложил распространить выплаты маткапитала на новые регионы России. Выплаты будут получать семьи из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Маткапитал будет распространяться на детей, родившихся с 2007 года: «То есть, с того момента, когда эта программа начала действовать в России».