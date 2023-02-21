Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Семьи из новых субъектов России будут получать материнский капитал

21 февраля 2023, 10:54
Фото: 1MI
Выплаты будут распространяться на детей, родившихся с 2007 года.

Владимир Путин предложил распространить выплаты маткапитала на новые регионы России. Выплаты будут получать семьи из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Маткапитал будет распространяться на детей, родившихся с 2007 года: «То есть, с того момента, когда эта программа начала действовать в России».

Также президент напомнил, что в России с 1 февраля материнский капитал проиндексировали на 11,9%.

Напомним, что в Белгородской области в январе около 80 семей оформили детские выплаты из средств маткапитала. Сумма на одного ребёнка составляет более 11,7 тыс. рублей. 

Читайте также:
Путин: Никто из простых граждан не пожалел того, кто лишился яхт и дворцовВладимир Путин предложил расширить страховую гарантию для пенсионных накопленийШколы и больницы: Путин сообщил о расширении программы газификации в РФ
#Алина Харина#Материнский капитал#Общество#Белгородская область#ДНР#ЛНР#Запорожская область#Херсонская область#Владимир Путин
Подпишитесь
В Минобороны РФ объяснили громкие звуки в Белгородской области
Сегодня, 10:21
В МИД Германии предостерегли граждан от поездок в Белгород в ближайшие дни
Сегодня, 07:20
Участникам СВО будут давать отпуск на две недели каждые полгода
Сегодня, 09:49
Топ-100 влиятельных людей Белгородской области
Вчера, 08:53
Белгородцы уезжают: как складывается миграционная ситуация в регионе
Сегодня, 08:36
Белгородский губернатор Гладков выступил перед посланием президента Путина
Сегодня, 09:07