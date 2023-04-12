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На что и когда смогут потратить региональный материнский капитал белгородцы

12 апреля 2023, 13:48
Фото: 1MI

С 2024 года для белгородцев изменятся условия выплаты регионального маткапитала

В настоящее время средства семья получает деньги, когда ребёнку исполняется три года. С 2024 года срок сократят. Об этом сообщила региональный министр соцзащиты Елена Батанова.
Сюжет
Выплаты

По данным чиновницы, региональный материнский капитал выплачивают в Белгородской области уже 11 лет при рождении третьего и последующих детей. На сегодняшний день действует правило — средства регионального маткапитала можно использовать при достижении ребёнком трёх лет.

С 1 января 2024 год по инициативе губернатора срок планируется сократить до достижения ребёнком одного года.

На сегодняшний день средства регионального маткапитала можно направить на:

  • приобретение или строительство жилья;
  • проведение капремонта жилых помещений по месту проживания ребёнка;
  • приобретение строительных материалов.
Мы выходим с инициативой, чтобы расширить перечень направлений регионального маткапитала и разрешить направлять средства на подключения к сетям (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение) и установку внутридомовых приборов (плиты, котлы, водонагреватели и т. д.). Были неоднократные обращения семей с просьбой расширить перечень именно на эти направления.
Елена Батанова

Всего в 2022 году региональный маткапитал получило порядка 1200 семей на 101 млн рублей. За отчётный период выплату перечислили более 250 семьям. Размер регионального маткапитала составляет 86 670 рублей.

Больше тысячи белгородских семей получили 82 тысячи рублей регионального маткапитала
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