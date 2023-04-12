На что и когда смогут потратить региональный материнский капитал белгородцы

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
По данным чиновницы, региональный материнский капитал выплачивают в Белгородской области уже 11 лет при рождении третьего и последующих детей. На сегодняшний день действует правило — средства регионального маткапитала можно использовать при достижении ребёнком трёх лет.
С 1 января 2024 год по инициативе губернатора срок планируется сократить до достижения ребёнком одного года.
На сегодняшний день средства регионального маткапитала можно направить на:
Мы выходим с инициативой, чтобы расширить перечень направлений регионального маткапитала и разрешить направлять средства на подключения к сетям (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение) и установку внутридомовых приборов (плиты, котлы, водонагреватели и т. д.). Были неоднократные обращения семей с просьбой расширить перечень именно на эти направления.
Елена Батанова
Всего в 2022 году региональный маткапитал получило порядка 1200 семей на 101 млн рублей. За отчётный период выплату перечислили более 250 семьям. Размер регионального маткапитала составляет 86 670 рублей.