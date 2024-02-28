Белгородские ипэшники стали чаще размещать деньги на депозитах

Индивидуальные предприниматели Белгородской области наращивают объёмы накопленных на банковских вкладах средств. На начало 2023 года ИП разместили на депозитах почти 18,5 млрд рублей. За год эта сумма выросла на 4,8 млрд рублей, то есть почти на 35%. Большая её часть — 4,5 млрд рублей — появилась на депозитах во втором полугодии 2023 года.