Белгородские ипэшники стали чаще размещать деньги на депозитах

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Индивидуальные предприниматели Белгородской области наращивают объёмы накопленных на банковских вкладах средств. На начало 2023 года ИП разместили на депозитах почти 18,5 млрд рублей. За год эта сумма выросла на 4,8 млрд рублей, то есть почти на 35%. Большая её часть — 4,5 млрд рублей — появилась на депозитах во втором полугодии 2023 года.
Сумма средств, размещённых на банковских счетах юридическими лицами, за год почти не изменилась. В 2023 году речь шла о 109,3 млрд рублей, а в 2024 году — о 109,4 млрд рублей.
В пресс-службе Банка России отметили, что средства, размещённые на счетах и депозитах, застрахованы, как и сбережения физических лиц. В случае, если у кредитной организации, отзовут лицензию, клиентам выплатят компенсацию.