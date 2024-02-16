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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Что такое онлайн-банк и зачем он бизнесу

Что такое онлайн-банк и зачем он бизнесу

16 февраля 2024, 12:34
Фото: 1MI
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Открыть счёт, перевести деньги партнёрам или оплатить налоги — всё это можно сделать дистанционно, без посещения офиса банка и очередей. Современные технологии позволяют вести бизнес и управлять финансами со смартфона или компьютера. Достаточно воспользоваться услугами онлайн-банка.

Что это такое и какие выгоды может предоставить владельцам бизнеса, расскажем в статье.

Онлайн-банк — это что?

Онлайн-банк — это технологии, которые позволяют управлять банковскими счетами через интернет. Например, через специальное приложение или в личном кабинете на сайте банка. Таким образом можно проводить практически любые операции:

  • Переводить деньги на карты и расчётные счета
  • Оплачивать услуги
  • Совершать покупки для нужд компании в интернете
  • Открывать или закрывать счета и депозиты

Какие возможности открывает онлайн-банк для бизнеса?

В интересах банков предложить максимально широкий функционал онлайн-банкинга для клиентов. Поэтому владельцы расчётных счетов могут практически все операции проводить дистанционно. Например, расплачиваться с контрагентами или отслеживать поступление оплаты от покупателей.

Работать онлайн быстрее и удобнее: не нужно тратить время на поездки в банк или ждать ответа специалиста по телефону. К тому же в мобильных приложениях и личном кабинете клиента можно воспользоваться дополнительными сервисами, которые существенно упрощают жизнь владельцам бизнеса.

Так, в онлайн-банке Делобанка ИП и организациям доступны:

  • Информация о состоянии счетов, карт, депозитов
  • История проведённых операций
  • Выписки по счетам
  • Зарплатный проект — начислять заработную плату сотрудникам и формировать ведомости за пару кликов
  • Сервис «Делодок» для быстрого оформления документов — выписок, счетов, договоров
  • Облачная бухгалтерия для самостоятельного ведения учёта на предприятии

Преимущества онлайн-банка для ИП и ООО

Удобство и скорость

Многие вопросы можно решить за пару минут в онлайн-банке, затратив при этом минимум сил, — оформить перевод, открыть счёт, заплатить налоги. Заходите в личный кабинет с мобильных устройств в любом месте, где есть интернет. Занимайтесь бизнесом и не тратьте время на походы в офис банка.

Управление финансами

Ведение учёта и контроль за финансовыми операциями — это сложно? Нет, если пользоваться сервисами для бизнеса. В личном кабинете онлайн-банка вы сможете оперативно отслеживать доходы и расходы от предпринимательской деятельности, сроки подачи отчётности.

Оптимизация бизнес-процессов

Подключайте дополнительные сервисы или используйте входящие в ваш тариф, чтобы расширить возможности вашей деятельности. Например, доступ к функционалу облачной бухгалтерии поможет малому бизнесу отказаться от услуг бухгалтера и самостоятельно оформлять необходимые отчёты. А сервис «Валютный контроль» от Делобанка гарантирует безопасность международных сделок.

Как получить доступ к онлайн-банку?

Откройте расчётный счёт в Делобанке, чтобы оценить все преимущества онлайн-банка для предпринимателей и юридических лиц. Кстати, сделать это можно также дистанционно. Оставьте заявку на сайте, загрузите копии документов и пользуйтесь счётом для бизнеса.

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