Что такое онлайн-банк и зачем он бизнесу

Работать онлайн быстрее и удобнее: не нужно тратить время на поездки в банк или ждать ответа специалиста по телефону. К тому же в мобильных приложениях и личном кабинете клиента можно воспользоваться дополнительными сервисами, которые существенно упрощают жизнь владельцам бизнеса.