Что такое онлайн-банк и зачем он бизнесу

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Что это такое и какие выгоды может предоставить владельцам бизнеса, расскажем в статье.
Онлайн-банк — это технологии, которые позволяют управлять банковскими счетами через интернет. Например, через специальное приложение или в личном кабинете на сайте банка. Таким образом можно проводить практически любые операции:
В интересах банков предложить максимально широкий функционал онлайн-банкинга для клиентов. Поэтому владельцы расчётных счетов могут практически все операции проводить дистанционно. Например, расплачиваться с контрагентами или отслеживать поступление оплаты от покупателей.
Работать онлайн быстрее и удобнее: не нужно тратить время на поездки в банк или ждать ответа специалиста по телефону. К тому же в мобильных приложениях и личном кабинете клиента можно воспользоваться дополнительными сервисами, которые существенно упрощают жизнь владельцам бизнеса.
Так, в онлайн-банке Делобанка ИП и организациям доступны:
Многие вопросы можно решить за пару минут в онлайн-банке, затратив при этом минимум сил, — оформить перевод, открыть счёт, заплатить налоги. Заходите в личный кабинет с мобильных устройств в любом месте, где есть интернет. Занимайтесь бизнесом и не тратьте время на походы в офис банка.
Ведение учёта и контроль за финансовыми операциями — это сложно? Нет, если пользоваться сервисами для бизнеса. В личном кабинете онлайн-банка вы сможете оперативно отслеживать доходы и расходы от предпринимательской деятельности, сроки подачи отчётности.
Подключайте дополнительные сервисы или используйте входящие в ваш тариф, чтобы расширить возможности вашей деятельности. Например, доступ к функционалу облачной бухгалтерии поможет малому бизнесу отказаться от услуг бухгалтера и самостоятельно оформлять необходимые отчёты. А сервис «Валютный контроль» от Делобанка гарантирует безопасность международных сделок.
Откройте расчётный счёт в Делобанке, чтобы оценить все преимущества онлайн-банка для предпринимателей и юридических лиц. Кстати, сделать это можно также дистанционно. Оставьте заявку на сайте, загрузите копии документов и пользуйтесь счётом для бизнеса.