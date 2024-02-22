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Деньги

Как QIWI Банк, у которого отозвали лицензию, связан с Белгородской областью?

22 февраля 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney
Деньги

Корни QIWI Банка нашлись в Белгородской области

Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка. ТАСС рассказал историю создания этой кредитной организации и системы QIWI. Выяснилось, что впервые свою деятельность банк начал в Белгородской области.

QIWI Банк зарегистрирован Банком России 21 января 1993 года в Белгороде. Организация работала под названием АОЗТ «Белгородский акционерный социально-экономический банк» (Белэкономбанк). Изначально это был опорный банк, который выполнял платежи Пенсионного фонда РФ в Белгородской области.

После пенсионной реформы банк начал вести самостоятельную деятельность. В 1997 году его контрольный пакет выкупил Внешторгбанк (сейчас это Банк ВТБ). Банк планировал, что «Киви» будет работать как его филиал в Белгородской области. Позже ВТБ продал свою долю.

В 2000 году банк перерегистрировали в Москве, а затем переименовали в АКБ «Русский инвестиционный клуб». В 2006 году организация начала сотрудничать с системами моментальных платежей, стала расчётным банком для E-port и ОСМП.

В 2007 году владельцы этих компаний заявили о слиянии бизнеса и открытии компанию Qiwi. «Русский инвестиционный клуб» переименовали в «1-й процессинговый банк». Он занимался обслуживанием платёжной системы Qiwi. В 2011 году Qiwi выкупила этот банк и сменила название на QIWI Банк.

Напомним, что вчера, 21 февраля Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка. Сообщается, что банк нарушил федеральные законы и нормативные акты ЦБ.

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#Белгородская область#Экономика#Банк#Лицензия#Белгород#Алина Харина#Киви банк#QIWI Банк
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