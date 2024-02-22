Как QIWI Банк, у которого отозвали лицензию, связан с Белгородской областью?

После пенсионной реформы банк начал вести самостоятельную деятельность. В 1997 году его контрольный пакет выкупил Внешторгбанк (сейчас это Банк ВТБ). Банк планировал, что «Киви» будет работать как его филиал в Белгородской области. Позже ВТБ продал свою долю.