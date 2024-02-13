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Posted Вчера, 14:25

Published Вчера, 14:25

Modified Вчера, 14:27

Updated Вчера, 14:27

Боец

Участник СВО едва не лишился квартиры из-за претензий банка

13 февраля 2024, 14:25
Фото: Изображение Midjourney
Боец
Банк не оформил военнослужащему кредитные каникулы и насчитал просрочку за всё время, пока он находился на фронте. Вернувшийся из зоны СВО боец узнал, что стал злостным неплательщиком и может лишиться квартиры. В конечном итоге иск отозвали. Подробности сообщает RT.
Сюжет
СВО

Участник СВО едва не лишился квартиры из-за того, что стал «злостным неплательщиком». В конечном итоге иск банку пришлось отозвать.

Военнослужащий Максим Бондарев в ноябре 2022 года добровольцем отправился на фронт. Об отъезде мужчина уведомил банк, где брал заём. Но, как оказалось, кредитные каникулы бойцу не оформили, поэтому он мог лишиться квартиры из-за просрочки по платежам.

В декабре прошлого года Бондарев вернулся в запас, а банк подал на него в суд и предъявил иск о взыскании долга в связи с просрочкой платежей. После публикации редакции кредитная организация отозвала своё заявление. В определении суда указано, что принято решение о прекращении производства по гражданскому делу.

Самому бойцу пришло письмо из банка, где указано, что каникулы по кредиту ему продлили до ноября 2024 года. Военнослужащему принесли извинения в связи со случившимся.

Напомним, ещё с 2022 года мобилизованные белгородцы и их семьи могут оформить кредитные каникулы. Кредитор может приостановить исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы.

Более 8 тысяч белгородцев из приграничья оформили кредитные каникулы
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#Белгородская область#Банк#Россия#Доброволец#Наталья Корявых#Иск#Кредитные каникулы#СВО
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