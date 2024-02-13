Участник СВО едва не лишился квартиры из-за претензий банка

В декабре прошлого года Бондарев вернулся в запас, а банк подал на него в суд и предъявил иск о взыскании долга в связи с просрочкой платежей. После публикации редакции кредитная организация отозвала своё заявление. В определении суда указано, что принято решение о прекращении производства по гражданскому делу.