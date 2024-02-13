Участник СВО едва не лишился квартиры из-за претензий банка

Posted Вчера, 14:25
Published Вчера, 14:25
Modified Вчера, 14:27
Updated Вчера, 14:27
Участник СВО едва не лишился квартиры из-за того, что стал «злостным неплательщиком». В конечном итоге иск банку пришлось отозвать.
Военнослужащий Максим Бондарев в ноябре 2022 года добровольцем отправился на фронт. Об отъезде мужчина уведомил банк, где брал заём. Но, как оказалось, кредитные каникулы бойцу не оформили, поэтому он мог лишиться квартиры из-за просрочки по платежам.
В декабре прошлого года Бондарев вернулся в запас, а банк подал на него в суд и предъявил иск о взыскании долга в связи с просрочкой платежей. После публикации редакции кредитная организация отозвала своё заявление. В определении суда указано, что принято решение о прекращении производства по гражданскому делу.
Самому бойцу пришло письмо из банка, где указано, что каникулы по кредиту ему продлили до ноября 2024 года. Военнослужащему принесли извинения в связи со случившимся.
Напомним, ещё с 2022 года мобилизованные белгородцы и их семьи могут оформить кредитные каникулы. Кредитор может приостановить исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы.