Мобилизованные белгородцы и их семьи смогут оформить кредитные каникулы

Для того, чтобы получить отсрочку по кредитам, необходимо обратиться в кредитную организацию и подтвердить факт мобилизации. Но есть несколько условий: сделать это можно до 31 декабря 2023 года и только в том случае, если по этому кредиту ранее не предоставлялась отсрочка.