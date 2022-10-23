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Мобилизованные белгородцы и их семьи смогут оформить кредитные каникулы

Сегодня, 16:39
Фото: 1MI
Об этом сообщили в правительстве Белгородской области.

Для того, чтобы получить отсрочку по кредитам, необходимо обратиться в кредитную организацию и подтвердить факт мобилизации. Но есть несколько условий: сделать это можно до 31 декабря 2023 года и только в том случае, если по этому кредиту ранее не предоставлялась отсрочка.

Согласно закону «О кредитных каникулах», принятому 28 сентября 2022 года на пленарном заседании Госдумы РФ, право на кредитные каникулы распространяется на мобилизованных граждан, взявших кредит до призыва, а также их ближайших родственников, включая супругов и лиц, находящихся у них на иждивении.

Кредитор может приостановить исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Льготный период продлится все время военной службы и 30 дней после него.
Также правом на отсрочку по кредиту могут воспользоваться контрактники, добровольцы, индивидуальные предприниматели, а также пограничники, находящиеся на территории России, но задействованные в специальной военной операции.

В случае гибели или получении инвалидности I группы такой кредит полностью списывают.

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#Дарья Немцева#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Мобилизованные#Кредит
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