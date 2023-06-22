Предоставление кредитных каникул для белгородцев из приграничья взяли на контроль

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Банк России проконтролирует исполнение кредиторами его рекомендации по кредитным каникулам и оформлению реструктуризации долгов для шебекинцев.
Информацию об объёме предоставленных мер поддержки планируется опубликовать на сайте банка в бюллютене «Динамика реструктуризаций кредитов населения и бизнеса».
Напомним, что ранее редакция Бел.Ру проверила, пошли ли кредитные учреждения навстречу людям. К примеру, в Росбанке Бел.Ру сообщали, что для жителей Белгородской области нет индивидуальных условий по потребительскому и ипотечному кредитованию.