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Предоставление кредитных каникул для белгородцев из приграничья взяли на контроль

22 июня 2023, 10:44
Фото: 1MI
Реструктуризацию долгов и кредитные каникулы для жителей Шебекинского округа будет мониторить Банк России, сообщает «Ъ-Черноземье» со ссылкой на региональное отделение ЦБ.

Банк России проконтролирует исполнение кредиторами его рекомендации по кредитным каникулам и оформлению реструктуризации долгов для шебекинцев.

Информацию об объёме предоставленных мер поддержки планируется опубликовать на сайте банка в бюллютене «Динамика реструктуризаций кредитов населения и бизнеса».

Напомним, что ранее редакция Бел.Ру проверила, пошли ли кредитные учреждения навстречу людям. К примеру, в Росбанке Бел.Ру сообщали, что для жителей Белгородской области нет индивидуальных условий по потребительскому и ипотечному кредитованию.

Какие льготы банки готовы предоставить шебекинцам и жителям приграничья
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#Кредитные каникулы#Белгородские переселенцы#Долги по кредитам#Центральный Банк#Экономика#Шебекинский горокруг#Алина Харина
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