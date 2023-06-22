Предоставление кредитных каникул для белгородцев из приграничья взяли на контроль

Напомним, что ранее редакция Бел.Ру проверила, пошли ли кредитные учреждения навстречу людям. К примеру, в Росбанке Бел.Ру сообщали, что для жителей Белгородской области нет индивидуальных условий по потребительскому и ипотечному кредитованию.