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Published Сегодня, 10:03

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Более 8 тысяч белгородцев из приграничья оформили кредитные каникулы

Более 8 тысяч белгородцев из приграничья оформили кредитные каникулы

10 августа 2023, 10:03
Фото: 1MI
В работе находится 72 заявки. Всего же было подано более 9 тыс. обращений, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Белгородской области более 8 тыс. жителей приграничья оформили кредитные каникулы. Работа продолжается с 72 заявками. 481 человек уже после одобрения заявки решил самостоятельно отказаться от услуги.

Как сообщили в областном правительстве, всего было подано более 9 тыс. обращений.

Коммерческим банкам и некредитным финансовым организациям Центробанк ранее рекомендовал быть лояльнее к жителям приграничья. В ЦБ подчеркнули, что следует учитывать имущественные последствия, а также возникшие жизненные обстоятельства белгородцев. То есть банки могут пойти навстречу клиенту из приграничья и осуществить реструктуризацию долга на индивидуальных условиях, а также не ухудшать его кредитную историю.

Для того, чтобы запросить кредитные каникулы, нужно обратиться в офис финансовой организации. Также можно воспользоваться личным онлайн-кабинетом банка.

Рекомендация от ЦБ о предоставлении кредитных каникул жителям приграничья появилась в июне. Бел.Ру ранее узнало, на какие льготы смогут претендовать белгородцы.

Какие льготы банки готовы предоставить шебекинцам и жителям приграничья
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#Инна Рогова#Кредитные каникулы#Цб#Реструктуризация#Кредитная история#Экономика#Приграничье#Белгородская область
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