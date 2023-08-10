Более 8 тысяч белгородцев из приграничья оформили кредитные каникулы

Коммерческим банкам и некредитным финансовым организациям Центробанк ранее рекомендовал быть лояльнее к жителям приграничья. В ЦБ подчеркнули, что следует учитывать имущественные последствия, а также возникшие жизненные обстоятельства белгородцев. То есть банки могут пойти навстречу клиенту из приграничья и осуществить реструктуризацию долга на индивидуальных условиях, а также не ухудшать его кредитную историю.