Более 8 тысяч белгородцев из приграничья оформили кредитные каникулы

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В Белгородской области более 8 тыс. жителей приграничья оформили кредитные каникулы. Работа продолжается с 72 заявками. 481 человек уже после одобрения заявки решил самостоятельно отказаться от услуги.
Как сообщили в областном правительстве, всего было подано более 9 тыс. обращений.
Коммерческим банкам и некредитным финансовым организациям Центробанк ранее рекомендовал быть лояльнее к жителям приграничья. В ЦБ подчеркнули, что следует учитывать имущественные последствия, а также возникшие жизненные обстоятельства белгородцев. То есть банки могут пойти навстречу клиенту из приграничья и осуществить реструктуризацию долга на индивидуальных условиях, а также не ухудшать его кредитную историю.
Для того, чтобы запросить кредитные каникулы, нужно обратиться в офис финансовой организации. Также можно воспользоваться личным онлайн-кабинетом банка.
Рекомендация от ЦБ о предоставлении кредитных каникул жителям приграничья появилась в июне. Бел.Ру ранее узнало, на какие льготы смогут претендовать белгородцы.