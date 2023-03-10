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Published Сегодня, 18:16

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

Продлят ли кредитные каникулы мобилизованным белгородцам?

10 марта 2023, 18:16
Фото: 1MI
Это решение принимают банки, отметил глава региона.

Во время вечернего прямого эфира губернатору Белгородской области поступил вопрос от белгородки: будут ли продлены кредитные каникулы мобилизованным?

Вячеслав Гладков отметил, что решение о продлении кредитных каникул принимают сами банки.

Это решение принимают банки. Пока ни одной жалобы не было, надеюсь, что и не будет. Всё, что Вам нужно – написать заявление в банк.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что отсрочку по кредитам выдают тем белгородцам, которые обратились в кредитную организацию и подтвердили факт мобилизации. Воспользоваться отсрочкой могут контрактники, добровольцы, индивидуальные предприниматели, а также пограничники, находящиеся на территории России, но задействованные в специальной военной операции.

В случае гибели или получения инвалидности I группы белгородцам кредит полностью списывают.

Мобилизованные белгородцы и их семьи смогут оформить кредитные каникулы
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#Александра Склярова#Кредитные каникулы#Мобилизованные#Экономика#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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