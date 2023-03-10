Продлят ли кредитные каникулы мобилизованным белгородцам?

Напомним, что отсрочку по кредитам выдают тем белгородцам, которые обратились в кредитную организацию и подтвердили факт мобилизации. Воспользоваться отсрочкой могут контрактники, добровольцы, индивидуальные предприниматели, а также пограничники, находящиеся на территории России, но задействованные в специальной военной операции.