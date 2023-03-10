Продлят ли кредитные каникулы мобилизованным белгородцам?

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Во время вечернего прямого эфира губернатору Белгородской области поступил вопрос от белгородки: будут ли продлены кредитные каникулы мобилизованным?
Вячеслав Гладков отметил, что решение о продлении кредитных каникул принимают сами банки.
Это решение принимают банки. Пока ни одной жалобы не было, надеюсь, что и не будет. Всё, что Вам нужно – написать заявление в банк.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что отсрочку по кредитам выдают тем белгородцам, которые обратились в кредитную организацию и подтвердили факт мобилизации. Воспользоваться отсрочкой могут контрактники, добровольцы, индивидуальные предприниматели, а также пограничники, находящиеся на территории России, но задействованные в специальной военной операции.
В случае гибели или получения инвалидности I группы белгородцам кредит полностью списывают.