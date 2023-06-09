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Центробанк рекомендовал дать кредитные каникулы уехавшим из приграничья белгородцам

9 июня 2023, 14:35
Фото: 1MI
Центробанк рекомендовал предоставлять кредитные каникулы тем, кому пришлось уехать из-за обстрелов. Жители приграничных районов могут обратиться к кредитору с просьбой изменить условия займа. Обращение должны рассмотреть в индивидуальном порядке. В противном случае жалобы примет ЦБ, пишет РБК.

У эвакуированных из приграничных районов белгородцев есть право обратиться в банк за реструктуризацией кредита. Обращаться с просьбой изменить условия займа можно как в банки, так и в микрофинансовые организации, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Банкам рекомендовали предоставлять кредитные каникулы тем заёмщикам, которым пришлось уехать из приграничных районов. По словам Набиуллиной, каждую такую заявку должны рассмотреть в индивидуальном порядке.

Мы такие рекомендации отправили. Если банк отказывает в рассмотрении, мы просим обращаться к нам, в Центральный банк, будем мониторить ситуацию.
Эльвира Набиуллина, цитата по РБК

Издание добавляет, что Ассоциация российских банков (АРБ) предложила Центробанку внести корректировки в закон «О потребительском кредите» в части правил предоставления кредитных каникул заёмщикам, оказавшимся в сложных условиях, таких как теракты и диверсии, например. Дело в том, что по действующему законодательству кредитные каникулы можно взять тем, кто проживает в зоне ЧС и лишился имущества в результате происшествий на этом фоне. Однако не во всех регионах и отдельных его частях объявляют режим ЧС.

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#Кредитные каникулы#Кредит#Заём#Приграничье#Центробанк#Экономика#Белгородская область#Эльвира набиуллина#Инна Рогова
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