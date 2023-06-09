Центробанк рекомендовал дать кредитные каникулы уехавшим из приграничья белгородцам

Издание добавляет, что Ассоциация российских банков (АРБ) предложила Центробанку внести корректировки в закон «О потребительском кредите» в части правил предоставления кредитных каникул заёмщикам, оказавшимся в сложных условиях, таких как теракты и диверсии, например. Дело в том, что по действующему законодательству кредитные каникулы можно взять тем, кто проживает в зоне ЧС и лишился имущества в результате происшествий на этом фоне. Однако не во всех регионах и отдельных его частях объявляют режим ЧС.