Центробанк рекомендовал дать кредитные каникулы уехавшим из приграничья белгородцам

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
У эвакуированных из приграничных районов белгородцев есть право обратиться в банк за реструктуризацией кредита. Обращаться с просьбой изменить условия займа можно как в банки, так и в микрофинансовые организации, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Банкам рекомендовали предоставлять кредитные каникулы тем заёмщикам, которым пришлось уехать из приграничных районов. По словам Набиуллиной, каждую такую заявку должны рассмотреть в индивидуальном порядке.
Мы такие рекомендации отправили. Если банк отказывает в рассмотрении, мы просим обращаться к нам, в Центральный банк, будем мониторить ситуацию.
Эльвира Набиуллина, цитата по РБК
Издание добавляет, что Ассоциация российских банков (АРБ) предложила Центробанку внести корректировки в закон «О потребительском кредите» в части правил предоставления кредитных каникул заёмщикам, оказавшимся в сложных условиях, таких как теракты и диверсии, например. Дело в том, что по действующему законодательству кредитные каникулы можно взять тем, кто проживает в зоне ЧС и лишился имущества в результате происшествий на этом фоне. Однако не во всех регионах и отдельных его частях объявляют режим ЧС.